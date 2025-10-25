Murió un taxista que quedó varado en la General Paz en medio del temporal

La madrugada también dejó un panorama crítico en materia de servicios: según datos del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), unas 16 mil familias amanecieron sin luz en distintos puntos de la Ciudad. Las zonas más complicadas eran Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita, donde vecinos reportaron horas de interrupción del suministro.

Ante la alerta meteorológica, desde anoche el Gobierno porteño desplegó un operativo que involucró a Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, cuadrillas de Espacio Público y la Guardia de Auxilio, con coordinación desde el Centro Único de Coordinación y Control. Ya se habían atendido más de 200 llamados relacionados con el temporal a través de la línea 103, que se vio desbordada por pedidos de asistencia.

Otro dato alarmante fue el comportamiento del arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata: registró un incremento del 142% sobre su nivel mínimo y superó los 5 metros de altura, transformándose en la cuenca más cargada y con mayor caudal en ese momento, lo que elevó el riesgo de desbordes.

En paralelo, se sostenían los operativos en autopistas y en pasos bajo nivel para liberar anegamientos y evitar accidentes, especialmente en sectores cercanos a la General Paz. Los pasos Mosconi, Cerati y Spinetta debieron ser cerrados de manera temporal hasta que descendiera el nivel del agua.