Los Alpine volvieron a decepcionar: Franco Colapinto largará último en el GP de México
Ni el argentino ni su compañero Pierre Gasly pudieron hacer nada para superar la primera tanda de clasificación para el Gran Premio de México.
A pesar de que las prácticas podían ilusionar a los fanáticos argentinos de la Fórmula 1, el equipo Alpine volvió a decepcionar a la hora de la clasificación de este sábado para el Gran Premio de México, que tendrá a Franco Colapinto largando desde la última posición.
La pole fue obtenida por Lando Norris (McLaren) con un tiempo de 1:15.586, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull).
El neerlandés largará por delante de Kimi Antonelli (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), pero el español tiene cinco puestos de penalización y arrancará 12° en la carrera. Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, tuvo una clasificación complicada y solo pudo ser 8° lugar.
Las diez primeras posiciones de largada para este domingo desde las 17 (hora argentina) las completan Isack Hadjar (RB), Oliver Bearman (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull), quien finalizó 11° pero es beneficiado con una posición de largada por la penalización a Sáinz.
En tanto, el compañero de Franco en la escudería francesa, Pierre Gasly, tampoco pasó la Q1, terminando la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 18° lugar, desde el cual largará la carrera de este domingo.
La decepción de Franco Colapinto tras la clasificación
"No encontramos ritmo con ningún cambio. No funcionó nada", resumió Franco Colapinto al hacer declaraciones a la prensa tras las rondas clasificatorias para el Gran Premio de México que se llevaron a cabo este sábado.
