A quién votó Lionel Messi en los premios The Best 2024

El premio The Best tiene un sistema de votación particular: los capitanes de selecciones, como Messi, votan por sus tres candidatos favoritos. El primer lugar recibe 5 puntos, el segundo 3 puntos y el tercero 1 punto. También participan en la elección entrenadores de selecciones, periodistas especializados y la votación del público. Gracias a este sistema, Vinícius Jr. logró imponerse en las votaciones finales, superando al español Rodri y al francés Kylian Mbappé.