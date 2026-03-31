El exquisito gol de Lionel Messi para el 2-0 de la Selección Argentina ante Zambia
A los 43 minutos del primer tiempo, el astro mundial marcó lo que podría ser su último gol con la camiseta argentina en territorio nacional.
No podía faltar: el gol de Lionel Messi, en lo que podría significar su último gol con la camiseta nacional en suelo argentino. El astro mundial marcó a los 43 minutos del primer tiempo, para extender la ventaja de la Selección Argentina sobre Zambia, en el último amistoso internacional de cara al Mundial 2026.
Así fue el primer gol de Argentina de la mano de Julián Álvarez
No esperó ni a que se cumplieran 4 minutos: Julián Álvarez volvió a demostrar por qué merece la titularidad siempre, con una definición impecable para abrir el marcador a favor de la Selección Argentina frente a Zambia, gracias -también- a la asistencia de Lionel Messi.
De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie derecho el último amistoso de cara al Mundial 2026, en lo que pareciera presentarse como un partido sencillo y llevadero, aunque el rival siempre puede sorprender. Por ello, los ojos del entrenador están atentos a cada paso.
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