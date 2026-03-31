Se picó el amistoso: el capitán de Zambia eligió a Cristiano Ronaldo por sobre Lionel Messi
Fashion Sakala encendió la previa del duelo ante la Selección Argentina en la Bombonera con una frase que generó repercusión, aunque también elogió al capitán albiceleste.
La previa del amistoso entre la Selección Argentina y Selección de Zambia sumó un condimento inesperado a pocas horas del encuentro en la Bombonera. Fashion Sakala, capitán del conjunto africano, lanzó una declaración que rápidamente se viralizó y generó debate en el mundo del fútbol al inclinarse por Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará este compromiso como su último partido en el país antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Luego de un rendimiento irregular en el triunfo ante Mauritania, el cuerpo técnico busca ajustar detalles y definir la lista definitiva de 26 futbolistas que participarán en la competencia internacional.
Del lado africano, el partido también representa una oportunidad histórica. Así lo dejó en claro Sakala, quien expresó su entusiasmo por enfrentar a los campeones del mundo. “Lo viví mil veces en mi cabeza jugar contra Argentina. Siempre lo imaginé. Va a ser un partido muy bueno, muy interesante. Estoy muy emocionado y el equipo también”, afirmó, mostrando la importancia que tiene este amistoso para su selección.
El delantero también se refirió al ambiente que espera encontrar en el estadio: “Sé que acá se vive mucho el fútbol. Ojalá haya unas 50 mil personas en la cancha”, señaló, consciente de lo que implica jugar en uno de los escenarios más emblemáticos del país. La expectativa por el partido es alta, en un contexto donde Argentina buscará despedirse de su público con una buena actuación.
Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando fue consultado sobre la eterna comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. Sin dudar, el capitán zambiano fue contundente: “En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi”. Aun así, también tuvo palabras de reconocimiento para el rosarino: “Es uno de los mejores jugadores de la historia, lo respeto mucho por lo que hizo en el fútbol. Tiene una influencia enorme en los jóvenes, incluso en África”.
Pese a ese elogio, Sakala mantuvo su postura y redobló la apuesta. “Estoy en Argentina, muy feliz de estar acá, pero definitivamente prefiero a Cristiano Ronaldo por encima de Messi”. Sus declaraciones le sumaron picante a un encuentro que, en la previa, parecía un simple amistoso, pero que ahora también tendrá un componente emocional extra tanto dentro como fuera de la cancha.
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