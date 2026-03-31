Se picó el amistoso: el capitán de Zambia eligió a Cristiano Ronaldo por sobre Lionel Messi

fashion sakala 2

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando fue consultado sobre la eterna comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. Sin dudar, el capitán zambiano fue contundente: “En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi”. Aun así, también tuvo palabras de reconocimiento para el rosarino: “Es uno de los mejores jugadores de la historia, lo respeto mucho por lo que hizo en el fútbol. Tiene una influencia enorme en los jóvenes, incluso en África”.