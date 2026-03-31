Así sonó el Himno Nacional en el amistoso de la Selección Argentina previo al Mundial

“Lo hemos visto, ha jugado bien y forma parte de una lista que seguimos”, explicó el entrenador en conferencia de prensa en la previa del amistoso frente a Zambia, al referirse al joven defensor que actualmente se desempeña en el Sevilla y viene demostrando cosas muy interesantes en el último tiempo.

Martínez tiene 22 años, nació en España pero cuenta con raíces argentinas, ya que sus padres son oriundos de Santa Fe. Su situación ya fue tomada en cuenta por el área de scouting de la AFA, que mantiene contacto con su entorno ante una posible convocatoria en el futuro.

Embed ¿EL NUEVO EUROPIBE? Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que OSO MARTÍNEZ forma parte de una lista que sigue la Selección Argentina. Tiene 22 años, juega de lateral izquierdo en el Sevilla y es español, pero tanto su padre como su madre son argentinos. pic.twitter.com/DtUuJ8sfDW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026