Así sonó el Himno Nacional en el amistoso de la Selección Argentina previo al Mundial
Interpretado por Fabio Santana, veterano de Malvinas, el Himno sonó con fuerza en una Bombonera colmada. Mirá.
En la previa al duelo frente a Zambia como último amistoso de cara al Mundial 2026, la Selección Argentina -con presencia titular de Lionel Messi- y toda una Bombonera colmada entonaron las estrofas del Himno Nacional, comandados por Fabio Santana, veterano de Malvinas.
Cabe señalar que Santana se hizo muy conocido en 2012 cuando participó en el programa "Soñando por Cantar" (El Trece). Su audición, donde cantó junto a Luciano Pereyra y Patricia Sosa, emocionó a todo el país al contar su historia como excombatiente. Y hoy, nuevamente, se encargó de encabezar el Himno.
Con la piel de gallina, miles de argentinos cantaron a unísono, palpitando la pasión previa y lógica cuando se acerca una nueva Copa del Mundo.
Quién es Oso Martínez, el futbolista que sigue Scaloni como alternativa para la Selección
La búsqueda de alternativas en el lateral izquierdo continúa siendo una de las prioridades para el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En ese contexto, Lionel Scaloni confirmó que Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, forma parte del grupo de futbolistas que se encuentran bajo observación de cara a la próxima copa del mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
“Lo hemos visto, ha jugado bien y forma parte de una lista que seguimos”, explicó el entrenador en conferencia de prensa en la previa del amistoso frente a Zambia, al referirse al joven defensor que actualmente se desempeña en el Sevilla y viene demostrando cosas muy interesantes en el último tiempo.
Martínez tiene 22 años, nació en España pero cuenta con raíces argentinas, ya que sus padres son oriundos de Santa Fe. Su situación ya fue tomada en cuenta por el área de scouting de la AFA, que mantiene contacto con su entorno ante una posible convocatoria en el futuro.
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