Con impecable asistencia de Lionel Messi, Julián Álvarez abrió el marcador ante Zambia

Quién es Oso Martínez, el futbolista que sigue Scaloni como alternativa para la Selección

La búsqueda de alternativas en el lateral izquierdo continúa siendo una de las prioridades para el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En ese contexto, Lionel Scaloni confirmó que Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, forma parte del grupo de futbolistas que se encuentran bajo observación de cara a la próxima copa del mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.