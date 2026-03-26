Adam Bareiro reveló que estuvo a punto de irse a otro equipo antes de su llegada a Boca: "Hubo charlas..."
En una entrevista el delantero del Xeneize contó que estuvo cerca de ser refuerzo de un club de su país natal.
Adam Bareiro sorprendió al revelar que antes de convertirse en refuerzo de Boca por 3.000.000 de dólares estuvo muy cerca de firmar con Olimpia. El delantero paraguayo explicó que las negociaciones con el club de su país estaban avanzadas, pero no prosperaron por las exigencias económicas de Fortaleza, dueño de su pase.
El atacante se convirtió en una de las incorporaciones del último mercado de pases del Xeneize, que adquirió el 100% de su ficha al equipo brasilero y firmó contrato hasta diciembre de 2028. Sin embargo, el futbolista con pasado en San Lorenzo y River reveló que antes de llegar estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay, aunque la operación finalmente no se concretó por diferencias económicas entre los clubes.
En diálogo con Radio Ñandutí, Bareiro detalló que las conversaciones con la institución paraguaya se extendieron hasta último momento. “Hablé bastante, muy cerca, creo que estuve muy cerca. Hablé con el presidente Coto, hasta el último día, hasta cuando debuté en Boca que nos mandamos un mensaje y me dijo que me están esperando para cuando termine mi contrato acá”, expresó.
El delantero explicó que el principal obstáculo estuvo en el monto solicitado por el club brasileño. “Estuve muy cerca, pero bueno, no se dio obviamente por las pretensiones económicas que tenía Fortaleza”, afirmó. Además, el futbolista contó que también mantuvo diálogo con el entrenador de Olimpia. “Hablé con Vitamina también. No hablamos de la parte económica, de mi parte no hablé nada”, señaló.
Por último, el paraguayo dejó en claro que las negociaciones estuvieron muy avanzadas, aunque no se logró un acuerdo. “Hubo muchas charlas avanzadas, pero lo que pasó fue eso, que Fortaleza pedía mucho dinero por el pase mío por la inversión que hicieron por mí, por eso fue difícil que lleguen a un acuerdo con la gente de Olimpia en ese momento”, concluyó.
Los números de Adam Bareiro en Boca
Desde su llegada al Xeneize en este mercado de pases, el delantero de 29 años lleva disputados un total de 6 partidos, en los que marcó tres goles y aportó una asistencia. Además recibió dos tarjetas amarillas en 516 minutos en cancha.
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