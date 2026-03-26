Adam Bareiro reveló que estuvo a punto de irse a otro equipo antes de su llegada a Boca: "Hubo charlas..."

El atacante se convirtió en una de las incorporaciones del último mercado de pases del Xeneize, que adquirió el 100% de su ficha al equipo brasilero y firmó contrato hasta diciembre de 2028. Sin embargo, el futbolista con pasado en San Lorenzo y River reveló que antes de llegar estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay, aunque la operación finalmente no se concretó por diferencias económicas entre los clubes.