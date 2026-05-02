Claudio Úbeda decidió cuidar a Adam Bareiro: no estará ni en el banco ante Central Córdoba

Con esta medida, Bareiro llegará sin sanciones acumuladas a la fase eliminatoria, ya que al comenzar los octavos de final las tarjetas se reinician. Así, el atacante podrá encarar la próxima etapa sin condicionantes y con el foco puesto exclusivamente en lo futbolístico.

cavani x alarcon boca

El 11 que paró Claudio Úbeda para la visita de Boca a Central Córdoba

La planificación de "Sifón" es clara: administrar cargas, sostener el nivel competitivo y llegar con lo mejor al compromiso copero. Con un calendario exigente y objetivos en ambos frentes, el club de la Ribera vuelve a confiar en la rotación como pieza central de su estrategia.