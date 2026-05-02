Claudio Úbeda decidió cuidar a Adam Bareiro: no estará ni en el banco ante Central Córdoba
El delantero de Boca quedó afuera del duelo en Santiago del Estero para evitar una posible suspensión. La decisión apunta a preservarlo de cara a los playoffs.
Aunque durante la semana se había instalado la posibilidad de que sumara minutos, la decisión final ya está tomada: Adam Bareiro no formará parte del encuentro de Boca Juniors frente a Central Córdoba. Ni siquiera integrará el banco de suplentes en el compromiso de este sábado en Santiago del Estero.
El delantero se encuentra al límite de tarjetas amarillas, y el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda optó por no correr riesgos innecesarios. Una nueva amonestación lo dejaría afuera de los octavos de final del torneo, un escenario que buscan evitar a toda costa.
La decisión llega después de una semana movida, marcada por lo ocurrido en la Copa Libertadores, donde el equipo tuvo una actuación para el olvido frente a Cruzeiro. En ese contexto, se especulaba con distintas alternativas: desde incluir a Bareiro en un once alternativo para la última fecha del Apertura hasta preservarlo completamente.
Finalmente, primó la cautela. Aunque Boca necesita sumar para aspirar a terminar en lo más alto de su zona y definir las instancias decisivas como local, el equipo ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, lo que permitió priorizar el cuidado de su delantero.
Con esta medida, Bareiro llegará sin sanciones acumuladas a la fase eliminatoria, ya que al comenzar los octavos de final las tarjetas se reinician. Así, el atacante podrá encarar la próxima etapa sin condicionantes y con el foco puesto exclusivamente en lo futbolístico.
cavani x alarcon boca
El 11 que paró Claudio Úbeda para la visita de Boca a Central Córdoba
La planificación de "Sifón" es clara: administrar cargas, sostener el nivel competitivo y llegar con lo mejor al compromiso copero. Con un calendario exigente y objetivos en ambos frentes, el club de la Ribera vuelve a confiar en la rotación como pieza central de su estrategia.
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, NIcolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
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