Adil Rami fue denunciado por Pamela Anderson

adil rami pamela anderson

Él tenía 33 y ella tenía 51 años. Eran pareja desde 2017 y la ruptura provocó una gran conmoción en el ambiente artístico y futbolístico. Anderson decidió terminar con el vínculo afectivo luego de enterarse que él tenía una doble vida. Además, reveló que la había agredido físicamente hasta romperle las manos y lo llamó "monstruo".

“Cuando me aplastó las manos, especialmente la derecha, hasta rompérmelas, me tomó seis meses ir al doctor. Le dije que sentía como si fuera artritis (así que eso fue lo que anotaron). No podía decirle al doctor que había sido él quien me hirió, aunque sí se lo conté a su hermana y al conserje del Olympique de Marsella”, contó Anderson en aquel momento.

Rami, quien su carrera se vino a pique luego de ganar una Copa del Mundo en la que casi no jugó, actualmente juega en el Troyes de la Ligue 1 y criticó con dureza a Dibu Martínez en sus historias de Instagram.

adil rami pamela anderson

En su primer publicación en las historias de Instagram en las que destiló odio, el tal Rami calificó a Martínez como "el mayor pedazo de mierda del mundo" y "el hombre más odiado", adjetivo que bien podría caberle a él por su historia con Anderson.

Luego, con una foto de Yassine Bono, arquero de Marruecos, consideró que “el guante de oro es él” y no del arquero argentino. Sin poder superar la derrota, continuó descalificando los festejos: “Mbappé los traumatiza tanto que celebran más la victoria contra nuestro prodigio que su Mundial”.