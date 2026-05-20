CONMEBOL dio a conocer los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro: las dos jugadas polémicas del empate

El penal por supuesta mano de Lucas Romero que pidió todo Boca

Ya en el tiempo de descuento, el plantel local reclamó de forma unánime una pena máxima por un impacto del balón en el brazo del mediocampista Lucas Romero dentro del área visitante. En esta jugada, Valenzuela no fue llamado al monitor.

El análisis técnico: CONMEBOL detalló que la jugada no configuró infracción debido a que "el brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba" .

El diálogo del VAR: Desde la cabina técnica revisaron la jugada de inmediato y le bajaron el pulgar al reclamo de Boca. En el audio se escucha la confirmación final hacia el juez de campo: "La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contacto es hacia afuera".

Embed - CONMEBOL LIBERTADORES | VAR | BOCA JUNIORS x CRUZEIRO | MINUTO 90+11

Cómo quedó Boca en el Grupo D de la Copa Libertadores

Con este resultado, el panorama del Xeneize para clasificar a los octavos de final quedó condicionado, aunque todavía depende de sí mismo. Boca suma 7 puntos y deberá ganarle obligatoriamente a la Universidad Católica de Chile en la última jornada en La Bombonera para asegurar su boleto a la próxima ronda de la competencia continental sin mirar otros resultados.