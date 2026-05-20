CONMEBOL dio a conocer los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro: las dos jugadas polémicas del empate
El organismo sudamericano publicó las conversaciones de la cabina tras el empate 1-1 en La Bombonera y se revelaron los detalles técnicos de por qué se anuló el gol agónico de Miguel Merentiel.
El empate entre Boca y Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores dejó un final caliente y repleto de discusiones. El equipo de Claudio Úbeda se puso en ventaja tempranamente con un gol de Miguel Merentiel, pero la visita llegó a la igualdad a través de Fagner. Sobre el cierre, dos jugadas puntuales desataron el reclamo masivo de todo el banco Xeneize.
Para aclarar las decisiones del árbitro principal Jesús Valenzuela y del equipo tecnológico, la CONMEBOL dio a conocer las grabaciones y el análisis de las acciones que marcaron el rumbo del partido y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
El gol anulado de Miguel Merentiel a los 88 minutos para Boca
La primera gran controversia se dio a falta de dos minutos para el cierre del tiempo regular, cuando Miguel Merentiel convertía lo que significaba el 2-1 y el triunfo de Boca. Sin embargo, el VAR detectó una mano previa en la fase de ataque.
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El análisis técnico: Según la explicación del organismo, tras un despeje de cabeza de un defensor brasileño, un atacante de Boca bloqueó el balón con el brazo en una "posición antinatural y ocupando un espacio", modificando la trayectoria de la pelota antes de que terminara en gol.
El diálogo del VAR: En los audios se escucha a los asistentes revisar distintas velocidades y ángulos. Frases como "mano en ataque", "el brazo está abierto" y "cambia la trayectoria del balón" dominaron el chequeo. Tras la revisión en el monitor (OFR), Valenzuela anuló el tanto y reanudó con tiro libre para Cruzeiro.
El penal por supuesta mano de Lucas Romero que pidió todo Boca
Ya en el tiempo de descuento, el plantel local reclamó de forma unánime una pena máxima por un impacto del balón en el brazo del mediocampista Lucas Romero dentro del área visitante. En esta jugada, Valenzuela no fue llamado al monitor.
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El análisis técnico: CONMEBOL detalló que la jugada no configuró infracción debido a que "el brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba".
El diálogo del VAR: Desde la cabina técnica revisaron la jugada de inmediato y le bajaron el pulgar al reclamo de Boca. En el audio se escucha la confirmación final hacia el juez de campo: "La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contacto es hacia afuera".
Cómo quedó Boca en el Grupo D de la Copa Libertadores
Con este resultado, el panorama del Xeneize para clasificar a los octavos de final quedó condicionado, aunque todavía depende de sí mismo. Boca suma 7 puntos y deberá ganarle obligatoriamente a la Universidad Católica de Chile en la última jornada en La Bombonera para asegurar su boleto a la próxima ronda de la competencia continental sin mirar otros resultados.
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