Gabriel Florentín rompió el silencio tras errar su penal ante Belgrano: "El tiempo de Dios es perfecto"
El mediocampista de Argentinos Juniors quedó en el ojo de la tormenta junto a Enzo Pérez por las ejecuciones falladas en los cuartos de final del Torneo Apertura.
La eliminación de Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Apertura dejó secuelas profundas en el plantel de La Paternal. En una definición por penales muy ajustada frente a Belgrano de Córdoba, los remates errados por Enzo Pérez y Gabriel Florentín sentenciaron la suerte del Bicho. A partir de allí, el enganche de 27 años se convirtió en el principal apuntado por los hinchas en las redes sociales.
La polémica se encendió aún más cuando Florentín decidió responder a los insultos referidos a su estado físico con una picante historia en su cuenta oficial de Instagram. El jugador subió una foto suya frente al espejo, sin remera, acompañada por el texto: "El gordo Florentín", buscando ironizar sobre los comentarios de los usuarios. La "broma" no cayó bien en la parcialidad de Argentinos, que interpretó el gesto como una falta de respeto ante el momento deportivo del club.
El descargo definitivo del futbolista
Ante la ola de comentarios negativos que generó su primera publicación, Florentín dio marcha atrás, borró la imagen y redactó un mensaje mucho más extenso y reflexivo para explicar cómo le afectó la situación tanto en lo profesional como en lo personal:
"Me hablan de faltar el respeto y cuándo se ponen del otro lado sí diciendo las cosas cómo que a la otra persona no le importara o no le influyera en su vida personal. Creo yo que uno jamás se quiere equivocar y menos en una instancia así y soy el primero que me reprocho de eso y voy a seguir trabajando para conseguir lo que tanto quise y quiero salir campeón con este club que me dio tanto y me ayudó como jugador pero sobre todo cómo persona", expresó el volante surgido del semillero del club.
Para cerrar su descargo y tratar de calmar las aguas de cara al inicio del próximo certamen, el futbolista agregó: "A seguir por el mismo camino que el tiempo de Dios es perfecto y justo".
Tras la frustración de quedar en las puertas de las semifinales del Apertura, el plantel conducido por Nicolás Diez tendrá unas semanas de descanso debido al parate por el Mundial 2026. Tanto Florentín como el resto del equipo buscarán revertir la imagen de este cierre de campeonato y apuntarle todos los cañones a la Copa de la Liga en la segunda mitad del año.
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