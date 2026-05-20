Gabriel Florentín rompió el silencio tras errar su penal ante Belgrano: "El tiempo de Dios es perfecto"

Para cerrar su descargo y tratar de calmar las aguas de cara al inicio del próximo certamen, el futbolista agregó: "A seguir por el mismo camino que el tiempo de Dios es perfecto y justo".

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Tras la frustración de quedar en las puertas de las semifinales del Apertura, el plantel conducido por Nicolás Diez tendrá unas semanas de descanso debido al parate por el Mundial 2026. Tanto Florentín como el resto del equipo buscarán revertir la imagen de este cierre de campeonato y apuntarle todos los cañones a la Copa de la Liga en la segunda mitad del año.