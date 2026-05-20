Furor por el álbum de figuritas dorado del Mundial 2026: cuánto vale y por qué se agotó
La locura por coleccionar llegó a su punto máximo. El álbum de figuritas del Mundial 2026 lanzó una edición de lujo que desapareció en minutos.
La expectativa por el Mundial 2026 se palpita y el fanatismo de los hinchas quedó en evidencia durante el lanzamiento del álbum de figuritas. Como es habitual en cada edición de la Copa del Mundo, el coleccionismo desató una verdadera locura de ventas, pero esta vez hubo un producto estrella que se llevó todas las miradas: la edición GOLD.
El furor por el álbum de figuritas dorado del Mundial 2026
Apenas unas horas después de que los productos se habilitaran en las diferentes plataformas de venta oficiales, los fanáticos arrasaron con el stock disponible. El caso más llamativo y comentado en las redes sociales fue el del denominado "COMBO 1 álbum GOLD + 100 sobres", un paquete premium que tenía un valor oficial de $230.000.
Pese a su elevado costo, esta edición especial, que promete ser una verdadera joya para los coleccionistas más exigentes, se agotó en cuestión de minutos, dejando a miles de usuarios con las ganas y un cartel de "Producto no disponible" en la tienda online.
Además del paquete dorado, los hinchas también agotaron rápidamente las opciones más accesibles que incluían sobres para comenzar a llenar las páginas. Entre las promociones que volaron del catálogo se encontraban:
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Combo de 1 álbum tradicional + 25 sobres por $62.000.
Combo de 1 álbum tradicional + 50 sobres por $112.000.
Todos los precios para coleccionar el Mundial 2026
IMPORTANTE: La sorprendente cantidad de futbolistas que están en el álbum de figuritas y no irán al Mundial 2026
Para aquellos que no lograron acceder a los combos promocionales iniciales, la empresa distribuidora ya dio a conocer la lista de precios sugeridos para los productos individuales en los kioscos y puntos de venta de todo el país:
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El valor del paquete de figuritas individual es de $2.000. Cabe destacar que para esta edición especial (con 48 equipos y más de 900 figuritas en total), cada sobre incluirá 7 cromos.
El álbum oficial tradicional (tapa blanda) cuesta $12.000.
La edición de colección con tapa dura tiene un precio de $25.000.
El codiciado álbum dorado (solo el ejemplar, sin figuritas) se comercializa a $30.000.
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