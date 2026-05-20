Furor por el álbum de figuritas dorado del Mundial 2026: cuánto vale y por qué se agotó

Combo de 1 álbum tradicional + 25 sobres por $62.000 .

Combo de 1 álbum tradicional + 50 sobres por $112.000.

Todos los precios para coleccionar el Mundial 2026

IMPORTANTE: La sorprendente cantidad de futbolistas que están en el álbum de figuritas y no irán al Mundial 2026

Para aquellos que no lograron acceder a los combos promocionales iniciales, la empresa distribuidora ya dio a conocer la lista de precios sugeridos para los productos individuales en los kioscos y puntos de venta de todo el país: