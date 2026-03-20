Adiós a un maestro: falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años
Ernesto Cherquis Bialo, que brilló en la revista El Gráfico y dejó su huella en C5N, y Radio 10, murió a los 85 años tras una dura batalla contra la leucemia.
El periodismo deportivo argentino se encuentra de luto. Este viernes 20 de marzo, a las 21:56 horas, falleció el gran Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años de edad. Su partida deja un vacío irremplazable en la historia de la gráfica, la radio y la televisión nacional.
El reconocido cronista y director venía luchando contra un delicado cuadro de salud desde el año pasado, cuando debió ser internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Según él mismo había relatado, una neumonía bilateral desencadenó una falla en su médula, lo que derivó finalmente en la leucemia que terminó con su vida.
De Montevideo a la gloria en El Gráfico
Aunque era "más porteño que el Obelisco", tanguero de ley y fanático de San Lorenzo, Cherquis Bialo nació en Montevideo, Uruguay, el 30 de septiembre de 1940, en el seno de una familia de inmigrantes polacos y rusos que luego se instalaría en los conventillos de Buenos Aires.
Su romance definitivo con el periodismo y con los lectores comenzó en marzo de 1963, cuando cruzó por primera vez las puertas de la Editorial Atlántida para ingresar a prueba en la mítica revista El Gráfico.
A lo largo de 30 años en la revista, Cherquis forjó un estilo narrativo desbordante y barroquista que lo convirtió en una firma ineludible. Ascendió desde cronista principiante hasta ocupar el cargo de Director entre 1984 y 1990. Durante esa época, formó parte de un linaje de oro junto a leyendas como Osvaldo Ardizzone, Juvenal, y Dante Panzeri.
Cherquis Bialo, el hombre que mejor contó el boxeo
IMPORTANTE: El pálpito de Cherquis Bialo para la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Ocho partidos"
Si bien cubrió todo tipo de eventos deportivos (e incluso ofició como Director de Medios de la AFA entre 2008 y 2016), su pluma brilló con un fulgor especial al relatar el mundo del boxeo.
Bajo el seudónimo de "Robinson" (en honor a Ray Sugar Robinson), fue testigo privilegiado de la historia grande del pugilismo:
-
La pelea del siglo: Estuvo en Zaire para cubrir la mítica “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Alí y George Foreman.
El biógrafo de Monzón: Siguió cada paso de Carlos Monzón y escribió su biografía oficial, "Mi verdadera vida", en 1976.
La intimidad con Ringo: Retrató como nadie la esencia de Ringo Bonavena, acompañándolo incluso en sus noches más difíciles en Nueva York tras su histórico combate contra Alí.
En su última etapa profesional, Cherquis volcó toda su experiencia y anecdotario en el portal Infobae, donde revivió desde el mítico choque de ajedrez entre Fischer y Spassky hasta los entretelones del doping de Maradona y las últimas horas de Julio Grondona. También fue parte de C5N y Radio 10 donde fue docente y decente. El buen periodismo, bien que escasea, llora a una de sus más grandes plumas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario