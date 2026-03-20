Adiós a un maestro: falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años

Embed - CHERQUIS BIALO con C5N: Su VISIÓN PARA la SELECCIÓN ARGENTINA en el MUNDIAL 2026 La última entrevista de Cherquis Bialo

Cherquis Bialo, el hombre que mejor contó el boxeo

IMPORTANTE: El pálpito de Cherquis Bialo para la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Ocho partidos"

Si bien cubrió todo tipo de eventos deportivos (e incluso ofició como Director de Medios de la AFA entre 2008 y 2016), su pluma brilló con un fulgor especial al relatar el mundo del boxeo.

Bajo el seudónimo de "Robinson" (en honor a Ray Sugar Robinson), fue testigo privilegiado de la historia grande del pugilismo:

La pelea del siglo: Estuvo en Zaire para cubrir la mítica “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Alí y George Foreman.

El biógrafo de Monzón: Siguió cada paso de Carlos Monzón y escribió su biografía oficial, "Mi verdadera vida", en 1976.

La intimidad con Ringo: Retrató como nadie la esencia de Ringo Bonavena, acompañándolo incluso en sus noches más difíciles en Nueva York tras su histórico combate contra Alí.

cherquis bialo Cherquis Bialo en Radio 10

En su última etapa profesional, Cherquis volcó toda su experiencia y anecdotario en el portal Infobae, donde revivió desde el mítico choque de ajedrez entre Fischer y Spassky hasta los entretelones del doping de Maradona y las últimas horas de Julio Grondona. También fue parte de C5N y Radio 10 donde fue docente y decente. El buen periodismo, bien que escasea, llora a una de sus más grandes plumas.