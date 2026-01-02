El pálpito de Cherquis Bialo para la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Ocho partidos"

cherquis bialo sobre la selección

La salud de Cherquis Bialo

El periodista Ernesto Cherquis Bialo atravesó una situación de salud crítica durante la segunda mitad de 2025, de la cual se encuentra actualmente en recuperación. Todo comenzó con un enfriamiento que derivó en un broncoespasmo, luego en una pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral.

La complicación respiratoria y la falta de defensas provocaron que su médula ósea dejara de funcionar. Según relató el propio periodista, el organismo reaccionó con un cuadro de leucemia. Por ello, estuvo internado en el Hospital Alemán (ingresó en junio de 2025), donde permaneció en terapia intensiva y requirió de transfusiones de sangre constantes, motivo por el cual se realizaron campañas públicas solicitando donantes.

Cherquis Bialo

A finales de noviembre de 2025, Cherquis Bialo compartió su testimonio calificando su mejoría como un "milagro", ya que los médicos inicialmente le habían dado un pronóstico muy reservado. Actualmente se encuentra en una etapa de rehabilitación y con el deseo de retomar su actividad en los medios.

En sus recientes declaraciones, utilizó una metáfora boxística para describir este proceso, afirmando que "luchó hasta la última campanada" y que ahora se siente en un estado de "volver a ser".