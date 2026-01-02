El pálpito de Cherquis Bialo para la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Ocho partidos"
El reconocido periodista deportivo mantuvo un diálogo con Pablo Ladaga, habló de su salud y dejó un pronóstico para el conjunto que conduce Lionel Scaloni.
Tras superar un cuadro de neumonía y defensas bajas que lo mantuvo internado en el Hospital Alemán, el histórico periodista Ernesto Cherquis Bialo evoluciona positivamente.
En diálogo con Pablo Ladaga, el cronista expresó sus ganas de retomar la actividad mediática y compartió su entusiasmo por el equipo de Lionel Scaloni de cara a la próxima cita mundialista: "A la Selección Argentina la veo finalista", aseguró.
Todo comenzó cuando el periodista de C5N abordó el tema de los jugadores que vienen con ritmo de MLS (Major League Soccer de Estados Unidos) en comparación con aquellos que rinden bajo las exigencias europeas: "La Selección los contagia inmediatamente del ritmo de selección. La selección tiene una identidad, una personalidad y un liderazgo que rápidamente lo va a recomponer", sostuvo, esperanzado con el rendimiento de los futbolistas argentinos.
Tras ser consultado sobre si nuevamente veía a la Selección como protagonista del Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, Cherquis no dudó: "Sí. La veo jugando ocho partidos. Sí, la veo finalista", manifestó con total seguridad.
"Es una potencia. Hagamoslo al revés. ¿Quién juega mejor que Argentina, Pablo? España. Bien. Puede ser un buen rival de final", sostuvo.
La salud de Cherquis Bialo
El periodista Ernesto Cherquis Bialo atravesó una situación de salud crítica durante la segunda mitad de 2025, de la cual se encuentra actualmente en recuperación. Todo comenzó con un enfriamiento que derivó en un broncoespasmo, luego en una pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral.
La complicación respiratoria y la falta de defensas provocaron que su médula ósea dejara de funcionar. Según relató el propio periodista, el organismo reaccionó con un cuadro de leucemia. Por ello, estuvo internado en el Hospital Alemán (ingresó en junio de 2025), donde permaneció en terapia intensiva y requirió de transfusiones de sangre constantes, motivo por el cual se realizaron campañas públicas solicitando donantes.
A finales de noviembre de 2025, Cherquis Bialo compartió su testimonio calificando su mejoría como un "milagro", ya que los médicos inicialmente le habían dado un pronóstico muy reservado. Actualmente se encuentra en una etapa de rehabilitación y con el deseo de retomar su actividad en los medios.
En sus recientes declaraciones, utilizó una metáfora boxística para describir este proceso, afirmando que "luchó hasta la última campanada" y que ahora se siente en un estado de "volver a ser".
