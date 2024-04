No se dan tregua: otro cruce entre Estudiantes y la AFA por el duelo ante Boca

"Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River... Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada", expresó Domínguez en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Gremio por Copa Libertadores. Y además, agregó: "Obviamente, queremos lo mejor para el espectáculo. Si es el martes iremos el martes, si era el lunes, iríamos el lunes. Si miércoles, iremos el miércoles. Nosotros vamos a estar a la altura porque vamos a estar preparados”.