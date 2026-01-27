Alarma por el estado del campo de juego del Cilindro: la explicación de Racing

Las imágenes que circularon en las últimas horas encendieron la alarma entre los hinchas de la Academia. El césped del Cilindro de Avellaneda mostró amplias zonas secas, parches y un aspecto desparejo, justo en la antesala del debut como local en la temporada 2026 frente a Rosario Central. Desde la institución salieron a aclarar la situación a través de un comunicado oficial, en el que advirtieron que el campo de juego “presentará condiciones de un proceso todavía en evolución” y que los trabajos realizados no llegaron a completarse a tiempo para el primer partido del año.