Alarma por el estado del campo de juego del Cilindro: la explicación de Racing

El club detalló las causas del deterioro del césped de Racing antes del partido con Rosario Central y anticipó cuándo se espera una mejora.
Racing recibirá a Rosario Central este miércoles con un campo de juego lejos del ideal en el Cilindro. Tras la difusión de imágenes del césped en mal estado, el club explicó que atraviesa un proceso de renovación iniciado en 2025 y condicionado por los tiempos y el clima.
Las imágenes que circularon en las últimas horas encendieron la alarma entre los hinchas de la Academia. El césped del Cilindro de Avellaneda mostró amplias zonas secas, parches y un aspecto desparejo, justo en la antesala del debut como local en la temporada 2026 frente a Rosario Central. Desde la institución salieron a aclarar la situación a través de un comunicado oficial, en el que advirtieron que el campo de juego “presentará condiciones de un proceso todavía en evolución” y que los trabajos realizados no llegaron a completarse a tiempo para el primer partido del año.
Según explicó el club, el cambio del césped comenzó a inicios de 2025 con modificaciones de fondo. Durante los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y luego al sembrado de una nueva carpeta vegetal de rye grass. La fecha elegida para estas tareas estuvo directamente relacionada con el calendario deportivo. La temporada de Primera División finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos planificados para el campo de juego del Cilindro.
Además, desde Racing remarcaron que la falta de lluvias influyó de manera drástica en los tiempos de desarrollo del nuevo césped, ya que el agua resulta un factor clave para el crecimiento de una carpeta joven. En ese sentido, se indicó que se espera una mejora sostenida en las próximas dos semanas si el clima acompaña.
Los últimos partidos y los trabajos realizados en el Cilindro
La última actividad deportiva en la cancha de Racing fue el 10 de diciembre, cuando se disputó la final de ida del fútbol femenino entre la Academia y Belgrano. En tanto, el 1 de diciembre se había presentado por última vez la Primera División, en los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Tigre.
En el arranque de la pretemporada, el 3 de enero, el club de Avellaneda mostró las tareas que se estaban llevando adelante. El trabajo inicial incluyó la eliminación del pasto de invierno con procedimientos químicos y mecánicos, cortes bajos a 10 milímetros, cortes verticales, aireaciones, dressing de arena, riego y un plan de fertilización. Una vez cumplidas esas etapas, detallaron desde Racing, la base de gramilla quedará lista para su desarrollo en toda la extensión del terreno, con el objetivo de alcanzar el estado ideal del campo de juego en el corto plazo.
