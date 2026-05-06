Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Botafogo vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Botafogo vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026.
En el marco de la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, Botafogo será anfitrión de Racing desde las 21:30 en el estadio Olímpico Nilton Santos. El encuentro aparece como clave para ambos, aunque por motivos distintos.
El equipo brasileño llega como líder de la zona con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. Su victoria ante Racing en Avellaneda marcó un punto alto en su campaña, al igual que la goleada frente a Independiente Petrolero. Además, rescató un empate en su visita a Caracas, lo que le permitió mantenerse en lo más alto. El Fogao sabe que depende de sí mismo para avanzar directamente a los octavos de final, un objetivo que se reforzará si logra imponerse en este compromiso.
Enfrente estará un Racing golpeado, que necesita cambiar su imagen con urgencia. El empate ante Caracas complicó sus aspiraciones y lo dejó en una posición incómoda en la tabla, fuera incluso de los puestos de clasificación a los playoffs. Esta situación obliga al equipo argentino a sumar en Brasil para no depender exclusivamente de lo que ocurra en las últimas fechas.
Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
- Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Botafogo vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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