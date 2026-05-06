Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Botafogo vs. Racing

El equipo brasileño llega como líder de la zona con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. Su victoria ante Racing en Avellaneda marcó un punto alto en su campaña, al igual que la goleada frente a Independiente Petrolero. Además, rescató un empate en su visita a Caracas, lo que le permitió mantenerse en lo más alto. El Fogao sabe que depende de sí mismo para avanzar directamente a los octavos de final, un objetivo que se reforzará si logra imponerse en este compromiso.