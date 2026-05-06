Copa Sudamericana: a Racing le pasó de todo en Brasil, cayó ante Botafogo y quedó al borde de la eliminación

Enfrente estaba un Racing golpeado, que necesitaba cambiar su imagen con urgencia. El empate ante Caracas complicó sus aspiraciones y lo dejó en una posición incómoda en la tabla, fuera incluso de los puestos de clasificación a los playoffs.

Ahora, con esta derrota, los de Gustavo Costas quedaron a 4 unidades de Caracas cuando quedan seis puntos en disputa.

El presente de la Academia no es el ideal. Si bien logró clasificarse a los octavos de final del torneo local, su rendimiento general ha sido irregular. Haber terminado en la octava posición lo obliga a disputar las instancias decisivas como visitante, lo que refleja las dificultades que ha tenido a lo largo del semestre.

Formaciones de Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho .

Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. . Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Botafogo vs. Racing: otros datos

Hora: 21:30

21:30 Estadio: Olímpico Nilton Santos

Olímpico Nilton Santos Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Wilmar Roldán (COL) VAR: Leodán González (URU)

Leodán González (URU) TV: ESPN y Disney+ Premium.