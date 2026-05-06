Copa Sudamericana: a Racing le pasó de todo en Brasil, cayó ante Botafogo y quedó al borde de la eliminación
La "Academia" se hizo un insólito gol en contra y en la última jugada le expulsaron a Cambeses. Quedó a 4 puntos del segundo, con 6 en disputa.
Botafogo venció 2-1 a Racing este miércoles en el estadio Olímpico Nilton Santos, en el marco de la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, y además de afianzarse en el primer lugar, dejó al conjunto argentino al borde de la eliminación.
El encuentro aparecía como clave para ambos, aunque por motivos distintos. Sin embargo, un tempranero gol en contra puso en desventaja a la "Academia".
Maravilla Martínez, con un golazo de cabeza, puso el empate parcial, pero Danilo puso cifras definitivas. Para sumar malas noticias, Facundo Cambeses fue expulsado en el final del encuentro.
El equipo brasileño se afianza como líder de la zona con 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate. Su victoria ante Racing en Avellaneda marcó un punto alto en su campaña, al igual que la goleada frente a Independiente Petrolero.
Enfrente estaba un Racing golpeado, que necesitaba cambiar su imagen con urgencia. El empate ante Caracas complicó sus aspiraciones y lo dejó en una posición incómoda en la tabla, fuera incluso de los puestos de clasificación a los playoffs.
Ahora, con esta derrota, los de Gustavo Costas quedaron a 4 unidades de Caracas cuando quedan seis puntos en disputa.
El presente de la Academia no es el ideal. Si bien logró clasificarse a los octavos de final del torneo local, su rendimiento general ha sido irregular. Haber terminado en la octava posición lo obliga a disputar las instancias decisivas como visitante, lo que refleja las dificultades que ha tenido a lo largo del semestre.
Formaciones de Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana
- Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
- Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Botafogo vs. Racing: otros datos
- Hora: 21:30
- Estadio: Olímpico Nilton Santos
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- VAR: Leodán González (URU)
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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