Racing quedó contra las cuerdas: qué le conviene para seguir en la Copa Sudamericana

Por eso, en Avellaneda saben que el partido de la quinta fecha será determinante. La obligación es ganar y llegar con chances a la última jornada. Sin embargo, incluso consiguiendo ese objetivo, la clasificación no dependerá exclusivamente del equipo argentino.

La Academia ya no puede aspirar al primer puesto del grupo, por lo que el único camino posible es terminar segunda y acceder al playoff contra uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores. Para lograrlo, deberá vencer a Caracas y luego hacer lo propio frente a Independiente Petrolero en la fecha final.

Además, necesitará una ayuda externa: Botafogo tendrá que derrotar a Caracas en la última jornada para permitir que el conjunto de Costas pueda superar a los venezolanos en la tabla de posiciones. Cualquier tropiezo de los brasileños complicaría seriamente las aspiraciones académicas.

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Quedan dos partidos: el fixture internacional de la Academia

El calendario marca que recibirá a Caracas el jueves 21 de mayo desde las 21 y luego cerrará la fase de grupos el miércoles 27 frente a Independiente Petrolero a las 19. Ambos encuentros se disputarán en el Cilindro de Avellaneda, donde el equipo intentará hacerse fuerte para sostener la ilusión.

Más allá de los números, lo que más preocupa es el rendimiento futbolístico. El equipo mostró altibajos importantes a lo largo de la competencia y nunca logró consolidarse como candidato dentro del grupo. Las dos derrotas frente a Botafogo dejaron en evidencia dificultades defensivas y problemas para sostener la intensidad en partidos decisivos.

Ahora, Gustavo Costas deberá trabajar tanto en lo anímico como en lo táctico para intentar revertir la situación. El margen se agotó y afrontará las próximas semanas sabiendo que cualquier error puede significar el final de su participación internacional en este semestre. La presión será máxima, pero todavía conserva una mínima esperanza. Ganar los dos partidos restantes es la única manera de seguir soñando con continuar en la Sudamericana.