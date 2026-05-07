Racing quedó contra las cuerdas: qué le conviene para seguir en la Copa Sudamericana
La derrota frente a Botafogo dejó a la Academia sin chances de terminar primera en su grupo y ahora depende de ganar sus dos partidos y esperar una ayuda brasileña.
Racing atraviesa un momento delicado en la Copa Sudamericana 2026 y ya no tiene margen de error. La derrota sufrida en Río de Janeiro ante Botafogo complicó seriamente las posibilidades del equipo de Gustavo Costas, que quedó obligado a ganar todo lo que le queda y además dependerá de otros resultados para mantener vivo el sueño internacional.
El conjunto de Avellaneda perdió ambos enfrentamientos frente al equipo brasileño y eso terminó siendo determinante en la pelea por el primer lugar del Grupo E. Con seis puntos todavía en disputa, quedó a seis unidades del “Fogão” y sin posibilidades matemáticas de alcanzarlo debido a la desventaja en los cruces directos.
La situación dejó a la Academia en un escenario complejo. Actualmente ocupa el tercer puesto de la zona con apenas cuatro puntos, detrás de Caracas, que suma ocho y aparece como el rival directo en la lucha por avanzar. El próximo compromiso será justamente ante el conjunto venezolano y tendrá características de final anticipada.
Cuáles son las cuentas que hace Racing para seguir con vida en Copa Sudamericana
Racing necesita derrotar a Caracas en el Cilindro para mantenerse con vida. Cualquier otro resultado marcará automáticamente su eliminación de la competencia. Un empate dejaría al conjunto venezolano con nueve puntos y a los dirigidos por Costas apenas con cinco, cuando solo quedarían tres unidades en juego.
Por eso, en Avellaneda saben que el partido de la quinta fecha será determinante. La obligación es ganar y llegar con chances a la última jornada. Sin embargo, incluso consiguiendo ese objetivo, la clasificación no dependerá exclusivamente del equipo argentino.
La Academia ya no puede aspirar al primer puesto del grupo, por lo que el único camino posible es terminar segunda y acceder al playoff contra uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores. Para lograrlo, deberá vencer a Caracas y luego hacer lo propio frente a Independiente Petrolero en la fecha final.
Además, necesitará una ayuda externa: Botafogo tendrá que derrotar a Caracas en la última jornada para permitir que el conjunto de Costas pueda superar a los venezolanos en la tabla de posiciones. Cualquier tropiezo de los brasileños complicaría seriamente las aspiraciones académicas.
Quedan dos partidos: el fixture internacional de la Academia
El calendario marca que recibirá a Caracas el jueves 21 de mayo desde las 21 y luego cerrará la fase de grupos el miércoles 27 frente a Independiente Petrolero a las 19. Ambos encuentros se disputarán en el Cilindro de Avellaneda, donde el equipo intentará hacerse fuerte para sostener la ilusión.
Más allá de los números, lo que más preocupa es el rendimiento futbolístico. El equipo mostró altibajos importantes a lo largo de la competencia y nunca logró consolidarse como candidato dentro del grupo. Las dos derrotas frente a Botafogo dejaron en evidencia dificultades defensivas y problemas para sostener la intensidad en partidos decisivos.
Ahora, Gustavo Costas deberá trabajar tanto en lo anímico como en lo táctico para intentar revertir la situación. El margen se agotó y afrontará las próximas semanas sabiendo que cualquier error puede significar el final de su participación internacional en este semestre. La presión será máxima, pero todavía conserva una mínima esperanza. Ganar los dos partidos restantes es la única manera de seguir soñando con continuar en la Sudamericana.
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