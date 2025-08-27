Alarma en Racing: Santos va a la carga por una de las grandes figuras del equipo
El club brasileño ofreció 4 millones de dólares por el 70% del pase del defensor central, pero desde Avellaneda piden una cifra más alta para dejarlo ir.
A 20 días de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing recibió una noticia que sacudió la planificación de Gustavo Costas: el Santos de Neymar, ahora dirigido por Juan Pablo Vojvoda, hizo una oferta formal para quedarse con Marco Di Cesare, una de las piezas claves de la defensa académica que viene demostrando un gran nivel hace muchos años.
El zaguero mendocino de 23 años, figura en el esquema de Costas, es uno de los pedidos expresos del entrenador argentino, quien busca reforzar al equipo paulista para evitar el descenso y pelear en el campeonato brasileño.
La propuesta inicial del Santos fue de USD 4 millones por el 70% del pase de Di Cesare, porcentaje que pertenece a Racing (el otro 30% sigue en poder de Argentinos Juniors). Desde Avellaneda, sin embargo, ya marcaron su postura: solo lo dejarán salir por una cifra cercana a los 6 o 7 millones por ese mismo porcentaje.
Además, hay un factor que frena las negociaciones: el club brasileño aún no presentó los avales bancarios que respalden la operación. El mercado de pases en Brasil cierra el 30 de agosto, por lo que el Santos deberá mejorar la oferta y garantizar el respaldo financiero si quiere llevarse al defensor antes de la fecha límite.
Competencia desde Europa por Marco Di Cesare
El Cagliari de la Serie A de Italia también está interesado en Di Cesare. El equipo dirigido por Fabio Pisacane, que conoce a Diego Milito de su paso por el Genoa, sigue de cerca los movimientos y podría entrar en la puja. Según trascendió, una oferta cercana a USD 6.5 millones sería suficiente para cerrar la salida del defensor.
Los números de Di Cesare en Racing
Desde su llegada al club de Avellaneda, Di Cesare disputó 58 partidos, en los que convirtió 2 goles, dio una asistencia y levantó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana y la Recopa. De concretarse su salida, Racing perdería a una de sus figuras a pocas semanas de la serie decisiva frente a Vélez en la Libertadores.
