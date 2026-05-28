Sin Gustavo Costas, Racing se despidió de la Copa Sudamericana con una victoria ante Independiente Petrolero
Ya eliminada, la "Academia" de Chirola Romero y Luciano Aued se impuso 2-0 con los tantos de Vergara y Miljevic.
En el debut de la dupla interina conformada por Sebastián Romero y Luciano Aued tras la salida de Gustavo Costas, Racing se despidió de la Copa Sudamericana, en el marco de la última fecha de la fase de grupos, con un triunfo por 2-0 ante Independiente Petrolero.
Los goles del encuentro, disputado a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda, fueron marcados por Duván Vergara y Matko Miljevic, mientras que Facundo Cambeses se lució al atajar un penal.
La dupla técnica de emergencia seguirá al frente del equipo el próximo domingo, cuando la "Academia" se mida ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina.
Con este resultado, Racing quedó con ocho puntos en el tercer puesto y afuera de la competencia, mientras que Botafogo (16) pasó a octavos como primero y Caracas (9) jugará el Repechaje. Sin unidades terminó Independiente Petrolero.
Formaciones de Racing vs. Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández o Felipe Schaare, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez y Gonzalo Sosa. DT: Sebastián Romero.
Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Brahian Palma, Eduardo Porto, Heber Leaños; Dabiel Rojas, Ruddy Cardozo, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo; Willie Barbosa y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitao.
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