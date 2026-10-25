Aldosivi vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
El "Pirata" viene de caer ante River en Córdoba y buscará recuperarse para mantenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.
Aldosivi y Belgrano juegan este domingo, desde las 14.45, en el José María Minella, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Tiburón" atraviesa un momento delicado y necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de permanecer en la máxima categoría. En su última presentación, cayó 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto como visitante, pese a haberse puesto en ventaja.
Con 16 puntos en la tabla anual, se ubica en el anteúltimo puesto y está obligado a ganar para intentar descontar la diferencia con sus rivales directos, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, Belgrano llega tras perder 3-0 ante River en Córdoba y buscará recuperarse para mantenerse entre los protagonistas de la Zona B. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 22 puntos y se encuentra en el tercer puesto de su grupo, por lo que intentará volver al triunfo para consolidarse en la zona de clasificación a los octavos de final.
Andrés Vombergar, de cabeza, abrió el marcador:
Formaciones de Aldosivi vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Horario y televisación
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Hora: 14.45.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Sebastián Habib.
TV: ESPN Premium.
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