Aldosivi vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Por su parte, Belgrano llega tras perder 3-0 ante River en Córdoba y buscará recuperarse para mantenerse entre los protagonistas de la Zona B. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski suma 22 puntos y se encuentra en el tercer puesto de su grupo, por lo que intentará volver al triunfo para consolidarse en la zona de clasificación a los octavos de final.