Elina Costantini y Sol Pérez hablaron en vivo sobre los secretos del "agua de tanga"
En un épico cruce al aire de “PH: Podemos Hablar” las mujeres le explicaron al conductor cuál es el mito que rodea el romance entre Elina y su esposo Eduardo Costantini.
En PH: Podemos Hablar (Telefe), Sol Pérez consultó a Elina Costantini si alguna vez había recurrido a la famosa "agua de tanga" para enamorar a su marido, el empresario Eduardo Costantini. La pregunta sorprendió a la modelo, que primero afirmó desconocer el tema y luego respondió con ironía.
El intercambio ocurrió cuando ambas en un encontraron cara a cara durante el programa de Andy Kusnetzoff. Sin titubear, la panelista de Gran Hermano: El debate (Telefe) aludió a los comentarios y versiones que circulan alrededor de la relación entre la modelo y el empresario.
"Se cuestiona mucho tu vínculo, cómo empezó, se habla de absolutamente todo, de brujería, de esto y lo otro...", dijo Pérez a modo de introducción. Elina evitó entrar en polémicas y contestó que simplemente se "cuelgan" de ella y lamentó que no la mencionen por sus distintos proyectos, como su exposición dedicada a Frida Kahlo en el MALBA.
Sol insistió y le preguntó si esos trascendidos la afectaron en algún momento; recibió la misma respuesta porque Elina se limitó a decir que entiende el juego mediático y la tiene sin cuidado el qué dirán.
Al ver que seguía esquivando el tema, Sol fue más directa: "Como a él se lo ve tan enamorado, mucha gente dice 'no, lo que pasa es que hizo agua de tanga'". Entre risas, intentó explicar en qué consiste el amarre: "No sé muy bien, pero es como que ponen una bombacha adentro de un té y lo tratan de enamorar".
Lejos de incomodarse, Elina respondió: "¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?". Con humor, agregó: "A veces yo digo 'estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk'". "Si funciona, todo el mundo te pide la receta", remató Sol.
"En algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar", dijo Costantini para cerrar el tema y dar a entender que podría ganar dinero con el runrun que rodea su relación con el coleccionista de arte que le lleva 44 años.
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