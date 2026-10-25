Elina Costantini y Sol Pérez hablaron en vivo sobre los secretos del "agua de tanga"

Sol Pérez y Elina Costantini protagonizaron un cara a cara que sumó la intervención de Karina Mazzocco cuando hablaron sobre la relación de Elina con su marido



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Lejos de incomodarse, Elina respondió: "¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?". Con humor, agregó: "A veces yo digo 'estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk'". "Si funciona, todo el mundo te pide la receta", remató Sol.

"En algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar", dijo Costantini para cerrar el tema y dar a entender que podría ganar dinero con el runrun que rodea su relación con el coleccionista de arte que le lleva 44 años.