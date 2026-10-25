Lisandro Martínez volvió en la dolorosa caída del Manchester United ante Bournemouth
El defensor argentino reapareció tras dos partidos de ausencia en la derrota 3-0 en Old Trafford, mientras la crisis del equipo se profundiza y Wayne Rooney apuntó duro contra los referentes.
La crisis deportiva e institucional del Manchester United sumó un nuevo capítulo negro en Old Trafford. Por la fecha de la Premier League, los "Diablos Rojos" cayeron goleados por 3-0 ante el Bournemouth tras los tantos de Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson, firmando el peor arranque de campeonato para el club desde la temporada 1986-87. En el centro de la escena reapareció el argentino Lisandro Martínez, quien volvió a sumar minutos pero quedó bajo la lupa mediática en medio de un clima espeso.
El zaguero de la Selección Argentina, que venía de perderse los compromisos ante Leeds y Como por Champions League debido a una molestia física, ingresó a los 64 minutos de juego. Si bien su retorno a la actividad física representa una buena noticia para Lionel Scaloni de cara a la fecha FIFA de noviembre, la decisión del entrenador Michael Carrick de dejarlo en el banco de suplentes junto al capitán Bruno Fernandes generó sorpresa y expuso las grietas en el vestuario.
Lisandro Martínez volvió en la dolorosa caída del Manchester United ante Bournemouth
IMPORTANTE: Aseguran que Lisandro Martínez se va del Manchester United a final de temporada tras sus duras críticas
La reaparición del defensor campeón del mundo se dio en un contexto atravesado por la polémica. Días atrás, Martínez había expresado su malestar tras caer ante Atlético de Madrid, cuestionando la falta de ambición de la dirigencia en el mercado de pases, dichos por los cuales debió pedir disculpas en la intimidad. A eso se le sumaron las críticas tácticas del propio Bruno Fernandes hacia Carrick luego de la goleada sufrida en Europa ante el Como.
Ante este panorama, la leyenda del club Wayne Rooney alzó la voz en el pódcast United Stand y apuntó directamente contra los referentes: "Tienes que asumir la responsabilidad como grupo de jugadores. Puedes opinar sobre si Bruno tenía razón o no, pero hay que hacerse cargo en el terreno de juego. Lo hemos visto con Bruno y lo verán con más jugadores porque no quieren asumir la responsabilidad", disparó el exdelantero, instando al plantel a "mirarse al espejo".
Con este resultado, el Manchester United acumula ocho presentaciones consecutivas sin victorias y se ubica en el puesto 16 de la tabla con apenas siete puntos, a tan solo una unidad de la zona de descenso directo y dejando a Michael Carrick en la cuerda floja.
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