Lisandro Martínez volvió en la dolorosa caída del Manchester United ante Bournemouth

Ante este panorama, la leyenda del club Wayne Rooney alzó la voz en el pódcast United Stand y apuntó directamente contra los referentes: "Tienes que asumir la responsabilidad como grupo de jugadores. Puedes opinar sobre si Bruno tenía razón o no, pero hay que hacerse cargo en el terreno de juego. Lo hemos visto con Bruno y lo verán con más jugadores porque no quieren asumir la responsabilidad", disparó el exdelantero, instando al plantel a "mirarse al espejo".