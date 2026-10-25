En qué puesto larga Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: cómo quedó la grilla de salida

Tras la jornada sabatina, el joven argentino analizó las dificultades con los pianos y los baches del trazado tejano: "Fue una qualy rara. Nos estuvo costando mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto. Cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás. Estoy enfocado en el domingo", expresó con vistas a la remontada.