En qué puesto larga Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: cómo quedó la grilla de salida
El piloto de Alpine fue sancionado por cambios en su monoplaza y partirá desde el fondo del clasificador en el Circuito de las Américas. La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli.
El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se prepara para brindar una vibrante competencia de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, en Austin. En ese escenario, el argentino Franco Colapinto afrontará un desafío cuesta arriba: el piloto de la escudería Alpine debió absorber una sanción en la grilla y largará desde la 21.ª posición, en el penúltimo cajón de partida.
La penalización del piloto albiceleste quedó confirmada el viernes debido a la instalación de una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza, excediendo el límite de tres permitido por el reglamento técnico de la FIA por temporada. A pesar del recargo de diez lugares, Colapinto mostró un andar competitivo en la clasificación del sábado, donde logró meterse en la Q2 y marcar el 13.º mejor tiempo (1:35.898), mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly finalizó 11.º.
Tras la jornada sabatina, el joven argentino analizó las dificultades con los pianos y los baches del trazado tejano: "Fue una qualy rara. Nos estuvo costando mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto. Cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás. Estoy enfocado en el domingo", expresó con vistas a la remontada.
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IMPORTANTE: El comunicado de Alpine tras la frase antiargentina de un periodista inglés sobre Franco Colapinto
La pole position de la competencia estadounidense quedó de manera brillante para el joven Kimi Antonelli, quien detuvo los relojes en 1:34.035, superando al campeón Max Verstappen y a Isack Hadjar. Debido a diversas sanciones por cambios de componentes —como la del propio Colapinto, la de Gabriel Bortoleto y el recargo de cinco puestos para Arvid Lindblad—, el orden definitivo de largada para la carrera quedó configurado de la siguiente manera:
-
Kimi Antonelli (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Isack Hadjar (Red Bull)
Charles Leclerc (Ferrari)
Lewis Hamilton (Ferrari)
George Russell (Mercedes)
Oscar Piastri (McLaren)
Lando Norris (McLaren)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Pierre Gasly (Alpine)
Nico Hülkenberg (Audi)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Oliver Bearman (Haas)
Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Esteban Ocon (Haas)
Lance Stroll (Aston Martin)
Carlos Sainz (Williams)
Alexander Albon (Williams)
Sergio Pérez (Cadillac)
Valtteri Bottas (Cadillac)
Franco Colapinto (Alpine)
-
Gabriel Bortoleto (Audi)
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