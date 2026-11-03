Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" viene de perder el Superclásico ante Boca y llega a Mar del Plata con el objetivo de sumar de a tres antes de los playoffs.
Aldosivi recibe a River este jueves, desde las 15, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro tendrá un contexto particular para el conjunto local, que viene de consumar su descenso a la Primera Nacional, mientras que el "Millonario" buscará recuperarse de la derrota en el Superclásico y llegar de la mejor manera a los octavos de final.
El "Tiburón" afronta su último compromiso en la máxima categoría después de caer por 2-1 ante Racing en Avellaneda, resultado que sentenció su pérdida de categoría. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti no pudo revertir una campaña irregular y quedó sin posibilidades de mantenerse en Primera División.
Por su parte, el conjunto de Núñez atraviesa un presente complicado luego de perder 1-0 frente a Boca en La Bombonera. El equipo de Leonardo Ponzio no logró recuperarse de las dos expulsiones que sufrió durante el encuentro: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, quienes serán bajas obligadas para visitar Mar del Plata.
El "Millonario", que tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, se encuentra cuarto en la Zona B, con 23 unidades. Por eso, intentará conseguir un triunfo que le permita consolidar su ubicación y asegurarse la ventaja de definir como local en la próxima instancia.
Formaciones de Aldosivi vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
- River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
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Hora: 15.00.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: TNT Sports y ESPN Premium.
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