Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Aldosivi recibe a River este jueves, desde las 15, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro tendrá un contexto particular para el conjunto local, que viene de consumar su descenso a la Primera Nacional, mientras que el "Millonario" buscará recuperarse de la derrota en el Superclásico y llegar de la mejor manera a los octavos de final.