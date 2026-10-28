Aldosivi y Riestra, al límite: las cuentas para evitar el último descenso de la Liga Profesional

Las cuentas de Riestra para asegurar la permanencia

Deportivo Riestra llega mejor posicionado, con cuatro puntos de ventaja sobre Aldosivi. El sábado 31, desde las 17, recibirá a Talleres con la posibilidad de sellar su continuidad en Primera. El Malevo viene de perder ante Instituto y afrontará el cierre del torneo sin Guillermo Duró, quien renunció a su cargo. Gustavo Benítez estará al frente del equipo durante los dos partidos restantes.

Si Riestra consigue el mismo resultado que Aldosivi en esta fecha, mantendrá la diferencia y condenará al Tiburón al descenso. También podrá asegurarse la permanencia con una combinación favorable de resultados. Si pierde y el rival suma, la definición podría trasladarse a la última jornada, cuando el conjunto del Bajo Flores visitará a Independiente.

¿Qué pasa si Aldosivi y Riestra terminan igualados?

Si ambos equipos finalizan la Tabla Anual con la misma cantidad de puntos en una posición de descenso, la diferencia de gol y los tantos convertidos no definirán quién permanece en Primera. De acuerdo con el artículo 111 del Reglamento General de la AFA, la igualdad se resolverá mediante un partido de desempate en cancha neutral.

Por eso, cada punto será decisivo en las próximas dos fechas. Aldosivi necesita reaccionar ante Racing y esperar una ayuda de Talleres, mientras que Riestra depende de sí mismo para cerrar la pelea y evitar cualquier complicación.