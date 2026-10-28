Aldosivi y Riestra, al límite: las cuentas para evitar el último descenso de la Liga Profesional
El Tiburón necesita sumar ante Racing y depende de otros resultados, mientras que el Malevo tiene la ventaja en la tabla y busca asegurar la permanencia.
La lucha por evitar el último descenso de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entra en su etapa decisiva. Aldosivi y Deportivo Riestra son los dos equipos que pelean por mantenerse en Primera División, con apenas dos jornadas por disputarse y seis puntos en juego.
Estudiantes de Río Cuarto ya perdió la categoría por los promedios. Como el conjunto cordobés también ocupa el último lugar de la Tabla Anual 2026, el otro descenso se define por esa clasificación: Aldosivi está 29° con 19 puntos, mientras que Riestra suma 23 unidades. Central Córdoba, con 26, ya aseguró su continuidad.
¿Qué necesita Aldosivi para salvarse del descenso?
El equipo de Mar del Plata llega a la recta final después de vencer 1-0 a Belgrano, un triunfo que le permitió seguir con vida. Sin embargo, no tiene margen para equivocarse. El viernes 30 de octubre, desde las 21.15, visitará a Racing con la obligación de sumar para mantener sus posibilidades de permanencia.
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Si gana, llegará a 22 puntos y necesitará que Riestra deje unidades en el camino para sostener la pelea.
Si empata, alcanzará las 20 unidades y deberá esperar una combinación favorable de resultados.
Si pierde, descenderá en esta fecha, sin importar lo que ocurra con el Malevo.
La última jornada también será determinante: Aldosivi recibirá a River si la definición continúa abierta.
Las cuentas de Riestra para asegurar la permanencia
Deportivo Riestra llega mejor posicionado, con cuatro puntos de ventaja sobre Aldosivi. El sábado 31, desde las 17, recibirá a Talleres con la posibilidad de sellar su continuidad en Primera. El Malevo viene de perder ante Instituto y afrontará el cierre del torneo sin Guillermo Duró, quien renunció a su cargo. Gustavo Benítez estará al frente del equipo durante los dos partidos restantes.
Si Riestra consigue el mismo resultado que Aldosivi en esta fecha, mantendrá la diferencia y condenará al Tiburón al descenso. También podrá asegurarse la permanencia con una combinación favorable de resultados. Si pierde y el rival suma, la definición podría trasladarse a la última jornada, cuando el conjunto del Bajo Flores visitará a Independiente.
¿Qué pasa si Aldosivi y Riestra terminan igualados?
Si ambos equipos finalizan la Tabla Anual con la misma cantidad de puntos en una posición de descenso, la diferencia de gol y los tantos convertidos no definirán quién permanece en Primera. De acuerdo con el artículo 111 del Reglamento General de la AFA, la igualdad se resolverá mediante un partido de desempate en cancha neutral.
Por eso, cada punto será decisivo en las próximas dos fechas. Aldosivi necesita reaccionar ante Racing y esperar una ayuda de Talleres, mientras que Riestra depende de sí mismo para cerrar la pelea y evitar cualquier complicación.
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