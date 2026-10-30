Racing volvió al triunfo en el Cilindro y sentenció el descenso de Aldosivi
La "Academia", que venía de perder ante River, volvió a ganar en lo que fue el último partido del año en el Cilindro.
En una jornada dramática e histórica en el Cilindro de Avellaneda, Racing se reencontró con la victoria al derrotar por 2-1 a Aldosivi, un resultado que significó el golpe final para el conjunto marplatense: el Tiburón consumó matemáticamente su descenso a la Primera Nacional.
El equipo local salió decidido a marcar la cancha desde el comienzo. Con dinamismo en la mitad de la cancha y contundencia en los últimos metros, Racing impuso condiciones rápidamente y aprovechó los severos desacoples defensivos de un rival maniatado por los nervios y la presión del promedio.
La apertura del marcador no tardó en llegar y derrumbó por completo la frágil estrategia de la visita. Con la ventaja a favor, la Academia manejó la pelota a voluntad, generó peligro por las bandas y terminó redondeando una actuación sólida que le devuelve el aire y la confianza para lo que resta de la competencia.
Consumación de un desenlace anunciado
Para Aldosivi, la noche en Avellaneda marcó el fin de una agonía futbolística. El equipo marplatense, abatido desde lo anímico y desconectado en lo táctico, no encontró los caminos para revertir la historia y terminó sufriendo un impacto irreversible.
Con el silbatazo final, se ratificó el triste desenlace: el Tiburón perdió la categoría y jugará la próxima temporada en el ascenso argentino. La floja cosecha de puntos a lo largo del año, sumada a la seguidilla de derrotas en momentos clave, terminó sentenciando su destino antes de tiempo.
En Avellaneda se vivieron dos realidades opuestas: el alivio de un Racing que necesitaba reencontrarse con su fútbol y el dolor de un Aldosivi golpeado que deberá encarar una reestructuración profunda para buscar el regreso a la máxima categoría.
Formaciones de Racing vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: El Cilindro.
Árbitro: a confirmar
VAR: a confirmar
TV: ESPN Premium.
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