River tendrá 10.000 entradas para visitar a Aldosivi: cuánto cuestan y cómo comprarlas
Los hinchas del Millonario podrán acompañar al equipo en Mar del Plata por la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.
River contará con un importante acompañamiento de sus hinchas en Mar del Plata. Para el partido frente a Aldosivi, correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, se pusieron a disposición 10.000 localidades para los simpatizantes del Millonario.
El encuentro se disputará en el estadio José María Minella y será determinante para el equipo de Núñez, que buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que le permita asegurarse el cuarto puesto. Del total de entradas disponibles, habrá dos sectores diferenciados:
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6.000 populares: tendrán un valor de $100.000.
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4.000 plateas: costarán $140.000.
De esta manera, los hinchas que quieran viajar a Mar del Plata ya conocen tanto la cantidad de localidades asignadas como los precios establecidos para acompañar al equipo.
¿Cómo comprar las entradas para River-Aldosivi?
La venta de tickets comenzó este martes 3 de noviembre. Los simpatizantes podrán adquirir sus localidades a través de Fever, la plataforma habilitada para comercializar las entradas. La compra se realiza desde el sitio web de la plataforma, donde también se encuentra disponible la información correspondiente al expendio.
La presencia de público visitante no será una novedad para el Millonario, que ya contó con el respaldo de sus hinchas en diferentes partidos fuera del Monumental durante el campeonato, como ocurrió ante Sarmiento en Junín, Banfield y Atlético Tucumán.
¿Por qué es importante el partido para River?
El equipo de Núñez viajará a Mar del Plata con un objetivo concreto: conseguir los tres puntos para finalizar cuarto en el Grupo B y garantizarse la posibilidad de definir los octavos de final en condición de local. Por ahora, el rival que tendría en esa instancia sería Lanús, ubicado en el quinto lugar del Grupo A.
Así, el encuentro ante el Tiburón tendrá un valor especial para la Banda Roja, que buscará cerrar la primera etapa del Clausura de la mejor manera y llegar a los playoffs con la ventaja de jugar ante su gente.
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