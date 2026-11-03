River tendrá 10.000 entradas para visitar a Aldosivi: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Foto: TyC Sports.

¿Por qué es importante el partido para River?

El equipo de Núñez viajará a Mar del Plata con un objetivo concreto: conseguir los tres puntos para finalizar cuarto en el Grupo B y garantizarse la posibilidad de definir los octavos de final en condición de local. Por ahora, el rival que tendría en esa instancia sería Lanús, ubicado en el quinto lugar del Grupo A.

Así, el encuentro ante el Tiburón tendrá un valor especial para la Banda Roja, que buscará cerrar la primera etapa del Clausura de la mejor manera y llegar a los playoffs con la ventaja de jugar ante su gente.