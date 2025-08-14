Alejandro Donatti confesó su deseo de volver al fútbol tras superar una dura depresión

donatti

Campeón con Racing en 2018, Donatti también rememoró su vínculo con entrenadores como Frank Darío Kudelka y Eduardo Coudet, a quienes considera figuras decisivas en su carrera. Además, mencionó la espina de no haber vestido la camiseta de Estudiantes de La Plata, a pesar de reiterados contactos de Juan Sebastián Verón.

Hoy, con 38 años, descarta un retiro definitivo. Mientras espera un llamado para volver a competir, inició el curso de director técnico y analiza formarse como mánager, aunque aclaró que no pretende dedicarse a la representación de jugadores ni manejar dinero ajeno.

Su testimonio, además de reflejar una lucha personal, busca visibilizar problemas de salud mental en el fútbol y tender una mano a quienes atraviesan situaciones similares.