Mendoza: un árbitro fue internado tras brutal ataque de futbolistas

Este no es un hecho aislado en Mendoza. La violencia en el fútbol local ha mostrado episodios preocupantes en los últimos meses. En junio de este año, un partido organizado por la misma Liga Mendocina de Fútbol se salió de control, cuando un enfrentamiento entre jugadores de CEC y Palmira derivó en una batalla campal que comenzó dentro del campo de juego y continuó en las inmediaciones de la cancha ubicada en Guaymallén.

El saldo de aquel enfrentamiento fue un jugador herido y una sanción dura por parte de la entidad organizadora, un antecedente que muestra que la violencia deportiva no cesa y que las autoridades tendrán que actuar con mano firme para preservar la integridad de todos los actores.