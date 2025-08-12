Le dieron la libertad condicional a Alexis Zárate y quiere volver a jugar al fútbol

Alexis Zárate Alexis Zárate fue detenido por el abuso sexual de una joven en 2017

El exjugador contó que actualmente trabaja en la fábrica de pastas de sus suegros: "hago un poco de todo, atiendo la caja, recibo a los proveedores y si tengo que hablar con un arquitecto para realizar una reforma o limpiar un depósito también lo hago".

“Quiero reinsertarme y demostrar que puedo aportar desde lo profesional. Esta es una segunda oportunidad que no pienso desaprovechar”, aseguró, mencionando que su representante, Gustavo Goñi, lo acompañó en todo el proceso. Mientras cumple lo que resta de su pena en libertad condicional, espera que el fútbol le abra nuevamente una puerta, consciente de que su regreso generará polémica y atención mediática.