Always Ready vs. Lanús, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Las dificultades llevaron a la dirigencia a tomar una decisión fuerte: ponerle fin al ciclo de Julio César Baldivieso como entrenador, tras más de un año de trabajo y un título conseguido. En su lugar fue designado el argentino Marcelo Straccia, quien tendrá su debut nada menos que frente a Lanús, en un contexto de alta exigencia. Más allá de su flojo rendimiento internacional, llega con algo de confianza tras vencer 3-1 a Nacional Potosí en el torneo local. Sin embargo, la irregularidad ha sido una constante y ahora deberá enfrentar a un rival que llega en crecimiento.

Pensando en lo que viene, el calendario marca que la visita visitará a Liga de Quito el 20 de mayo, mientras que el local será local ante Mirassol un día antes. Pero antes de eso, ambos protagonizarán un cruce clave en la altura boliviana, donde el margen de error es prácticamente nulo.

Always Ready vs. Lanús, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Always Ready: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Marcelo Straccia .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Always Ready vs. Lanús: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Municipal El Alto.

Municipal El Alto. Árbitro: Roberto Pérez (PER).

Roberto Pérez (PER). VAR: Michael Espinoza (PER).

Michael Espinoza (PER). TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.