Always Ready vs. Lanús, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Pellegrino viaja a Bolivia con la intención de sumar una victoria clave que lo acerque a los octavos de final, frente a un rival golpeado que estrenará entrenador.
Lanús afrontará este martes un desafío exigente cuando visite a Always Ready en el estadio Municipal de El Alto, desde las 21.30, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino llega con seis puntos en su haber y sabe que un triunfo en territorio boliviano puede resultar determinante para encaminar su clasificación a la siguiente fase del certamen continental.
El presente del Granate en la competencia internacional es alentador. Si bien debutó con una derrota por 1-0 frente a Mirassol en Brasil, logró recuperarse rápidamente con dos triunfos consecutivos por el mismo marcador: primero ante Always Ready y luego frente a Liga de Quito. Esa reacción lo posicionó en el segundo lugar de la tabla y lo mantiene en plena pelea por uno de los boletos a octavos.
En el ámbito local, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino también consiguió sus objetivos inmediatos. Con un empate sin goles ante Deportivo Riestra en La Fortaleza, utilizando una formación alternativa, alcanzó los 24 puntos y selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Ahora, con ese objetivo cumplido, el foco está puesto en la Libertadores, donde buscará dar un paso más.
Always Ready, en cambio, atraviesa un panorama mucho más complejo. El conjunto boliviano perdió sus tres encuentros en la fase de grupos: cayó 1-0 ante Liga de Quito, repitió ese resultado frente a Lanús y luego fue superado 2-0 por Mirassol. Esa serie de resultados negativos lo dejó en una posición comprometida, sin margen de error si pretende mantener alguna chance de avanzar.
Las dificultades llevaron a la dirigencia a tomar una decisión fuerte: ponerle fin al ciclo de Julio César Baldivieso como entrenador, tras más de un año de trabajo y un título conseguido. En su lugar fue designado el argentino Marcelo Straccia, quien tendrá su debut nada menos que frente a Lanús, en un contexto de alta exigencia. Más allá de su flojo rendimiento internacional, llega con algo de confianza tras vencer 3-1 a Nacional Potosí en el torneo local. Sin embargo, la irregularidad ha sido una constante y ahora deberá enfrentar a un rival que llega en crecimiento.
Pensando en lo que viene, el calendario marca que la visita visitará a Liga de Quito el 20 de mayo, mientras que el local será local ante Mirassol un día antes. Pero antes de eso, ambos protagonizarán un cruce clave en la altura boliviana, donde el margen de error es prácticamente nulo.
Always Ready vs. Lanús, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Always Ready: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Marcelo Straccia.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Always Ready vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Municipal El Alto.
- Árbitro: Roberto Pérez (PER).
- VAR: Michael Espinoza (PER).
- TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
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