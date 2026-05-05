River pierde a Paulo Díaz en un tramo decisivo y suma preocupación para Chacho Coudet

En lo colectivo, la ausencia se siente aún más por el calendario que afronta el Millonario. El equipo deberá disputar los playoffs del Torneo Apertura, donde se medirá ante San Lorenzo en octavos de final, además de definir su suerte en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En ese escenario, cada variante disponible se vuelve clave para sostener el rendimiento.

Cuando parecía que la enfermería comenzaba a vaciarse y el panorama se aclaraba, esta nueva lesión vuelve a encender las alarmas en Núñez. Coudet deberá reorganizar sus piezas y encontrar soluciones rápidas para sostener la competitividad en un tramo del año donde se definen objetivos importantes.