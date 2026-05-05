River pierde a Paulo Díaz en un tramo decisivo y suma preocupación para Chacho Coudet
El defensor chileno sufrió una lesión muscular que lo marginará varias semanas y no estará disponible en un momento clave del semestre.
Paulo Díaz se convirtió en la nueva baja de River en un contexto donde el margen de error es mínimo. El defensor padece un desgarro en el recto anterior izquierdo, una lesión que lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante aproximadamente tres a cuatro semanas, justo cuando el equipo afronta una seguidilla de partidos determinantes.
La noticia impacta en el plantel que dirige Eduardo "Chacho" Coudet, que venía recuperando algunas piezas importantes tras un período cargado de inconvenientes físicos. Jugadores como Fausto Vera y Sebastián Driussi habían comenzado a reaparecer, lo que generaba cierto alivio en el cuerpo técnico. Sin embargo, esta nueva lesión vuelve a alterar la planificación en un momento sensible.
Si bien Díaz no venía siendo titular indiscutido, su presencia representaba una alternativa importante en la rotación defensiva. El chileno no sumaba minutos desde el encuentro ante Blooming y apenas había tenido participaciones esporádicas, pero su experiencia siempre era considerada un recurso valioso para afrontar distintos escenarios.
El contexto personal del defensor también suma complejidad. Este 2026 no ha sido sencillo para él, marcado por la falta de continuidad y ahora agravado por este contratiempo físico. La lesión no solo lo dejó fuera del partido ante Atlético Tucumán, sino que también lo obliga a frenar su intento por recuperar protagonismo dentro del equipo.
En lo colectivo, la ausencia se siente aún más por el calendario que afronta el Millonario. El equipo deberá disputar los playoffs del Torneo Apertura, donde se medirá ante San Lorenzo en octavos de final, además de definir su suerte en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En ese escenario, cada variante disponible se vuelve clave para sostener el rendimiento.
Cuando parecía que la enfermería comenzaba a vaciarse y el panorama se aclaraba, esta nueva lesión vuelve a encender las alarmas en Núñez. Coudet deberá reorganizar sus piezas y encontrar soluciones rápidas para sostener la competitividad en un tramo del año donde se definen objetivos importantes.
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