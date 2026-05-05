Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Apertura 2026: días y horarios
Con los cruces ya definidos, la Liga Profesional de Fútbol confirmó de forma oficial el cronograma de los partidos de octavos de final.
El Torneo Apertura 2026 entró en etapa definición, y junto con la confirmaciónde todos los cruces de playoffs, se anunció el calendatario para disputar los octavos de final, con los días definidos, mientras que también fueron oficializaron los horarios por parte de la Liga Profesional de Fútbol.
Tras la postergación sufrida en marzo por el paro dirigencial ante las denuncias contra la AFA, la novena fecha marcó el cierre de la fase regular en una definición que tuvo máxima tensión en ambas zonas.
De esta manera, este fin de semana terminaron de definirse los clasificados, las diferentes posiciones y los cruce mano a mano, con algunas perlitas: un clásico cordobés entre Talleres y Belgrano; el clásico River vs. San Lorenzo; y la posibilidad de un clásico de Avellaneda en cuartos de final.
Así se jugarán los octavos de final del Torneo Apertura 2026
Los días ya había sido definidos previamente, mientras que por la noche del lunes llegó la confirmación oficial respecto a los horarios. Los octavos de final se juegan así:
Sábado 9/5:
- Talleres vs. Belgrano: 16:00 hs.
- Boca vs. Huracán: 19:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Lanús: 21:30 hs
- Independiente Rivadavia vs. Unión: 21:30 hs
Domingo 10/5:
- Rosario Central vs. Independiente: 15:00 hs
- Estudiantes vs. Racing: 17:00 hs
- River vs. San Lorenzo: 19:00 hs
- Vélez vs. Gimnasia: 21:30 hs
Cómo siguen los playoffs del Torneo Apertura
Según detalló la Liga Profesional de Fútbol, los cuartos de final se disputarán entresemana: los equipos vencedores que jugaron el sábado, buscarán las semis el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir.
Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol; mientras que la final se jugará el domingo 24/5 a las 15.30 en el Estadio Kempes de la Ciudad de Córdoba.
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