Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Apertura 2026: días y horarios

Así se jugarán los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Los días ya había sido definidos previamente, mientras que por la noche del lunes llegó la confirmación oficial respecto a los horarios. Los octavos de final se juegan así:

Sábado 9/5:

Talleres vs. Belgrano: 16:00 hs.

Boca vs. Huracán: 19:00 hs

Argentinos Juniors vs. Lanús: 21:30 hs

Independiente Rivadavia vs. Unión: 21:30 hs

Domingo 10/5:

Rosario Central vs. Independiente: 15:00 hs

Estudiantes vs. Racing: 17:00 hs

River vs. San Lorenzo: 19:00 hs

Vélez vs. Gimnasia: 21:30 hs

Cómo siguen los playoffs del Torneo Apertura

Según detalló la Liga Profesional de Fútbol, los cuartos de final se disputarán entresemana: los equipos vencedores que jugaron el sábado, buscarán las semis el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol; mientras que la final se jugará el domingo 24/5 a las 15.30 en el Estadio Kempes de la Ciudad de Córdoba.