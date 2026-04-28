Lanús vs. Liga de Quito, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Sin embargo, su presente en el campeonato ecuatoriano no es el mejor. Viene de perder sus últimos dos partidos y se encuentra en la séptima posición de la tabla, lejos del líder Independiente del Valle. A pesar de eso, mantiene chances de clasificar al hexagonal final, lo que lo obliga a mantener un equilibrio entre ambas competencias.

En la Copa, en cambio, mostró su mejor versión. Primero consiguió un triunfo importante en Bolivia ante Always Ready y luego se impuso con autoridad frente a Mirassol en Quito. Estos resultados lo posicionaron como líder del grupo y le permiten encarar el duelo en Argentina con mayor tranquilidad.

La Fortaleza.jpg La Fortaleza

Para Lanús, el encuentro representa una chance de oro para meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Una victoria lo dejaría bien parado de cara a la segunda mitad de la fase de grupos, mientras que un resultado adverso podría complicar su panorama. El cruce en La Fortaleza promete ser intenso, con dos equipos que llegan con objetivos claros.

Lanús vs. Liga de Quito, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo o Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino .

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo o Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou o Yoshan Valois. . Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Daniel de la Cruz, Juan Pablo Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil; Yan Quiñónez, Rodney Redes, Jhojan Corozo; Deyverson. DT: Tiago Nunes.

Lanús vs. Liga de Quito: otros dato

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Néstor Díaz Pérez. Árbitro: José Cabero (CHI).

José Cabero (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Juan Lara (CHI). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.