Ander Herrera debutó en Boca y recibió elogios desde España: "Deslumbrante"

Herrera, de 35 años, llegó al Xeneize con el objetivo de sumar su experiencia y liderazgo a un equipo que busca volver a lo más alto en el fútbol sudamericano. Su debut fue un primer paso alentador, en el que demostró que puede ser un jugador determinante en los esquemas de Gago.

Un debut prometedor para Ander Herrera en Boca: el impacto en la prensa española

Diarios como AS, Marca, Mundo Deportivo y El Correo no tardaron en destacar el buen rendimiento del exjugador del Athletic de Bilbao y el PSG. AS tituló: “Ander Herrera debuta a lo grande” y resaltó su compromiso y capacidad para adaptarse rápidamente al esquema de Fernando Gago.

Por su parte, Mundo Deportivo lo describió como un jugador “autoridad y sabiduría”, destacando su habilidad para manejar los tiempos del partido y su experiencia en el mediocampo.

Incluso, El Correo, medio vasco, no escatimó en elogios: “Herrera deslumbra a Argentina en su debut triunfal con Boca Juniors”, remarcando su participación en el segundo gol con un pase a la espalda de la defensa que facilitó el tanto.