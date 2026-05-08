El probable equipo titular que pararía Claudio Úbeda para que Boca reciba a Huracán
Después de la derrota ante Barcelona en Ecuador, el entrenador xeneize dejó atrás la rotación y prepara lo mejor para enfrentar al Globo por el Torneo Apertura.
En Boca ya dejaron atrás rápidamente el golpe sufrido en la Copa Libertadores y el foco está puesto completamente en el duelo frente a Huracán por el Torneo Apertura 2026. Claudio Úbeda sabe que el equipo se juega mucho en el campeonato local y por eso decidió volver a apostar por la formación titular, aunque todavía mantiene una incógnita importante vinculada al arco.
La gran preocupación del cuerpo técnico sigue siendo la situación física de Leandro Brey. El arquero sufrió un fuerte golpe durante el partido ante Barcelona de Guayaquil y continúa con molestias importantes en la zona inguinal. Aunque fue incluido entre los concentrados, su presencia como titular dependerá exclusivamente de cómo evolucione en las próximas horas.
El juvenil arrastra una importante inflamación y un hematoma que todavía le generan dolor, motivo por el cual en el Xeneize decidieron esperar hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva. La intención del cuerpo técnico es que pueda jugar, pero tampoco quieren correr riesgos innecesarios en un partido decisivo.
En caso de que Brey no llegue en condiciones, el encargado de ocupar el arco será Javier García. El experimentado arquero de 39 años volvió a sumar minutos recientemente después de más de dos años sin actividad oficial y dejó buenas sensaciones en su ingreso frente a Barcelona. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico, que hoy lo considera una alternativa totalmente confiable para afrontar el compromiso ante Huracán.
Mientras tanto, Fernando Rodríguez aparecerá como tercera opción dentro de la lista de convocados. El juvenil viene trabajando habitualmente con el plantel profesional y continúa sumando experiencia dentro de la estructura del primer equipo.
Más allá de la duda en el arco, Úbeda dejó señales claras en la práctica formal de fútbol. El entrenador decidió devolverle la titularidad a varios futbolistas que habían sido preservados o rotados durante los últimos encuentros y prepara una formación muy similar a la considerada ideal dentro del plantel.
Una de las principales novedades será el regreso de Adam Bareiro. Su ingreso se dará en reemplazo de Milton Giménez, quien igualmente dejó una buena imagen en los últimos partidos y hasta convirtió un gol ante Central Córdoba.
En defensa, volverá a presentar su línea habitual con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Durante los encuentros recientes, varios suplentes respondieron de buena manera, algo que Úbeda considera uno de los grandes avances conseguidos durante este último tramo de trabajo.
El mediocampo tampoco tendría modificaciones. Leandro Paredes continuará siendo el eje futbolístico del equipo acompañado por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda. Justamente Ascacíbar aparece bajo la lupa después de su expulsión ante Barcelona, aunque el cuerpo técnico decidió respaldarlo y mantenerlo dentro de la estructura principal.
Otra noticia positiva para Boca fue la recuperación de Ánder Herrera. El español volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible como alternativa desde el banco de suplentes, aportando experiencia y jerarquía en un momento clave de la temporada.
El equipo que paró Claudio Úbeda en Boca de cara al duelo ante Huracán
Con este panorama, el equipo que probó Úbeda en la práctica estuvo conformado por Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Después de la caída en Ecuador, el club de la Ribera necesita reaccionar rápidamente y recuperar confianza. Por eso, el duelo frente al Globo aparece como una prueba importante tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico para un equipo que busca sostener su crecimiento en el torneo local mientras intenta dejar atrás el impacto de la Libertadores.
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