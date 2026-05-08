La actitud de Santiago Ascacibar con sus compañeros tras su expulsión en Boca

El organismo abrió un expediente a partir del informe arbitral y todo indica que la sanción podría ser severa. Por la gravedad de la acción y la roja directa, el mediocampista se expone a recibir al menos dos fechas de suspensión, lo que lo dejaría afuera de gran parte de lo que resta de la fase de grupos. Además, también deberá afrontar una multa económica cercana a los 1.500 dólares. Mientras tanto, Boca intenta dar vuelta la página rápidamente en medio de un calendario cargado y decisivo.

Embed ¡¡MÁS MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! EXPULSADO SANTIAGO ASCACIBAR POR ESTA PATADA EN LA CABEZA A CELIZ.



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La patada en la cabeza de Ascacibar a Céliz que le valió la expulsión

La jugada que terminó marcando el partido ocurrió a los 36 minutos de la primera etapa. Tras una infracción previa de Marcelo Weigandt sobre Milton Céliz, el futbolista de Barcelona SC quedó cubriendo la pelota en el piso e intentó continuar la acción trabando con la cabeza. En ese contexto, Ascacíbar reaccionó de manera desmedida y lanzó dos patadas, una de ellas impactando directamente sobre la cabeza del rival.

Aunque en un principio el árbitro Carlos Betancur sancionó solamente la falta inicial, el VAR intervino y lo llamó para revisar la secuencia. Luego de observar las imágenes, el colombiano decidió mostrarle la tarjeta roja directa al mediocampista xeneize. Hasta ese momento, Boca había mostrado personalidad en Ecuador y competía de igual a igual frente al conjunto local.

El equipo se encontraba ordenado y buscaba una victoria importante para acomodarse en una zona muy pareja. Sin embargo, jugar gran parte del encuentro con un hombre menos alteró completamente el planteo previsto por Úbeda. Más allá de que el local también terminó con diez jugadores tras la expulsión del propio Céliz, el desgaste realizado por Boca durante gran parte de la noche terminó siendo determinante.