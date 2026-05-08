La actitud de Santiago Ascacibar con sus compañeros tras su expulsión en Boca
El mediocampista reconoció internamente que su expulsión fue determinante en la caída ante Barcelona SC y decidió hablar cara a cara con el plantel apenas terminó el cotejo.
La derrota de Boca frente a Barcelona SC en Guayaquil dejó múltiples secuelas deportivas, pero una de las imágenes más fuertes de la noche estuvo relacionada con Santiago Ascacíbar. El volante central fue expulsado en el primer tiempo luego de una acción violenta contra Milton Céliz y terminó condicionando seriamente el desarrollo del partido para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda.
Consciente del impacto que tuvo su conducta en el resultado, el mediocampista decidió dar la cara apenas finalizó el encuentro y les pidió disculpas a sus compañeros en el vestuario. Según trascendió después del partido, tomó la palabra frente al grupo y realizó una profunda autocrítica.
El futbolista entendió rápidamente que había dejado al equipo en una situación muy complicada en un duelo clave por la Copa Libertadores y quiso asumir su responsabilidad sin esperar el paso de las horas. En el plantel destacaron ese gesto, especialmente por tratarse de un momento de enorme tensión luego de una derrota que complicó las aspiraciones en el Grupo D.
Dentro del club, además del enojo lógico por la expulsión, también hubo una valoración positiva respecto a la reacción inmediata del ex Estudiantes de La Plata. En La Ribera entienden que equivocarse forma parte del fútbol, pero remarcan la importancia de asumir responsabilidades en momentos complejos.
El caso recordó a lo sucedido tiempo atrás con Adam Bareiro ante Cruzeiro, cuando también había pedido disculpas internas luego de perjudicar al equipo en un partido decisivo. Ahora, además de enfocarse en recuperarse futbolísticamente del golpe, Ascacíbar deberá esperar la resolución disciplinaria de Conmebol.
El organismo abrió un expediente a partir del informe arbitral y todo indica que la sanción podría ser severa. Por la gravedad de la acción y la roja directa, el mediocampista se expone a recibir al menos dos fechas de suspensión, lo que lo dejaría afuera de gran parte de lo que resta de la fase de grupos. Además, también deberá afrontar una multa económica cercana a los 1.500 dólares. Mientras tanto, Boca intenta dar vuelta la página rápidamente en medio de un calendario cargado y decisivo.
La patada en la cabeza de Ascacibar a Céliz que le valió la expulsión
La jugada que terminó marcando el partido ocurrió a los 36 minutos de la primera etapa. Tras una infracción previa de Marcelo Weigandt sobre Milton Céliz, el futbolista de Barcelona SC quedó cubriendo la pelota en el piso e intentó continuar la acción trabando con la cabeza. En ese contexto, Ascacíbar reaccionó de manera desmedida y lanzó dos patadas, una de ellas impactando directamente sobre la cabeza del rival.
Aunque en un principio el árbitro Carlos Betancur sancionó solamente la falta inicial, el VAR intervino y lo llamó para revisar la secuencia. Luego de observar las imágenes, el colombiano decidió mostrarle la tarjeta roja directa al mediocampista xeneize. Hasta ese momento, Boca había mostrado personalidad en Ecuador y competía de igual a igual frente al conjunto local.
El equipo se encontraba ordenado y buscaba una victoria importante para acomodarse en una zona muy pareja. Sin embargo, jugar gran parte del encuentro con un hombre menos alteró completamente el planteo previsto por Úbeda. Más allá de que el local también terminó con diez jugadores tras la expulsión del propio Céliz, el desgaste realizado por Boca durante gran parte de la noche terminó siendo determinante.
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