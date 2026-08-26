Ángel Di María cuestionó el castigo de FIFA a la Selección Argentina: "Es bastante exagerado"
El delantero de Rosario Central se refirió a las sanciones aplicadas por la pelea tras la final del Mundial ante España.
Ángel Di María se sumó a las voces que cuestionaron las sanciones impuestas por la FIFA a integrantes de la Selección Argentina tras los incidentes ocurridos una vez finalizada la final del Mundial frente a España.
El organismo internacional castigó a varios futbolistas involucrados en la pelea que se produjo después del encuentro, entre ellos Leandro Paredes, quien recibió una sanción de diez partidos. La medida generó repercusión en el ambiente del fútbol argentino y también fue cuestionada por algunos referentes del seleccionado.
Luego de disputar el partido entre Rosario Central y Talleres por el Torneo Clausura, Di María fue consultado por la situación y dejó clara su postura.
La crítica de Ángel Di María a la FIFA
El delantero consideró que los incidentes posteriores a la final podían llegar a ocurrir debido a la tensión propia de un partido de esas características, aunque cuestionó la magnitud de las sanciones aplicadas.
“Es algo que podía pasar, porque se agarraron al final, pero es bastante exagerado todo”, afirmó Di María.
De esta manera, el futbolista de Rosario Central respaldó indirectamente a sus excompañeros y se mostró en desacuerdo con el criterio utilizado por la FIFA para determinar los castigos.
Los detalles de las sanciones
La Comisión Disciplinaria de la FIFA estableció además una multa de 321.000 dólares para la AFA por distintas infracciones cometidas durante el Mundial. Entre los motivos mencionados aparecen el despliegue de una bandera de las Islas Malvinas tras el partido ante Inglaterra, conductas incorrectas del equipo, cánticos y gestos discriminatorios de los hinchas y problemas de orden y seguridad.
Como parte de la sanción, la Selección Argentina deberá disputar sus próximos dos partidos como local con una restricción del 50% de espectadores. Además, 100.000 dólares de la multa deberán ser destinados a un plan para combatir la discriminación, mientras que parte del castigo quedó suspendido bajo un período de prueba.
En cuanto a las sanciones individuales, Paredes recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares. Nahuel Molina fue castigado con siete encuentros y otros 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares.
Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, fue sancionado con tres partidos y 30.000 dólares, mientras que Gavi recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares.
Las medidas generaron fuertes repercusiones en el fútbol argentino y abrieron el debate sobre la severidad de los castigos. Di María, uno de los referentes históricos del seleccionado, fue contundente al expresar su postura y consideró que la FIFA actuó de manera desproporcionada.
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