Ángel Di María cuestionó el castigo de FIFA a la Selección Argentina: "Es bastante exagerado"

De esta manera, el futbolista de Rosario Central respaldó indirectamente a sus excompañeros y se mostró en desacuerdo con el criterio utilizado por la FIFA para determinar los castigos.

Los detalles de las sanciones

La Comisión Disciplinaria de la FIFA estableció además una multa de 321.000 dólares para la AFA por distintas infracciones cometidas durante el Mundial. Entre los motivos mencionados aparecen el despliegue de una bandera de las Islas Malvinas tras el partido ante Inglaterra, conductas incorrectas del equipo, cánticos y gestos discriminatorios de los hinchas y problemas de orden y seguridad.

Como parte de la sanción, la Selección Argentina deberá disputar sus próximos dos partidos como local con una restricción del 50% de espectadores. Además, 100.000 dólares de la multa deberán ser destinados a un plan para combatir la discriminación, mientras que parte del castigo quedó suspendido bajo un período de prueba.

En cuanto a las sanciones individuales, Paredes recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares. Nahuel Molina fue castigado con siete encuentros y otros 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, fue sancionado con tres partidos y 30.000 dólares, mientras que Gavi recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Las medidas generaron fuertes repercusiones en el fútbol argentino y abrieron el debate sobre la severidad de los castigos. Di María, uno de los referentes históricos del seleccionado, fue contundente al expresar su postura y consideró que la FIFA actuó de manera desproporcionada.