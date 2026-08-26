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Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina: detalles y equipos

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El "Pincha" y Barracas juegan este jueves en el Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela. El ganador enfrentará a Platense o Instituto. Los detalles en la nota.

Estudiantes avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. 

Estudiantes avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. 

Estudiantes y Barracas Central se enfrentan este jueves, desde las 19, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia. El encuentro tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez y será televisado por TyC Sports.

El "Pincha" buscará recuperarse luego de la derrota por 2-0 ante Sarmiento en Junín, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Alexander Medina comenzó el semestre con el pie derecho, ya que venció 4-0 a Gimnasia en el clásico platense y luego avanzó a los cuartos de final en la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Corinthians.

Por su parte, Barracas Central también llega golpeado, ya que viene de perder 2-1 ante Platense por el torneo doméstico. El "Guapo" buscará cambiar la imagen y dar un paso más en una Copa Argentina en la que ya dejó en el camino a Temperley, al que eliminó por penales después de igualar 2-2, y a Huracán, al que derrotó 1-0 en los 16avos de final.

Barracas viene de perder con Platense por el Torneo Clausura.

Barracas viene de perder con Platense por el Torneo Clausura.

Estudiantes, en tanto, comenzó su recorrido con una contundente victoria por 4-0 ante Ituzaingó y luego goleó 3-0 a Rosario Central para meterse entre los 16 mejores equipos del certamen. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Platense o Instituto, que se medirán en el estadio Marcelo Bielsa.

Formaciones de Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
  • Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.

  • VAR: Fernando Echenique.

  • TV: TyC Sports.

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