Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina: detalles y equipos
El "Pincha" y Barracas juegan este jueves en el Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela. El ganador enfrentará a Platense o Instituto. Los detalles en la nota.
Estudiantes y Barracas Central se enfrentan este jueves, desde las 19, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia. El encuentro tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez y será televisado por TyC Sports.
El "Pincha" buscará recuperarse luego de la derrota por 2-0 ante Sarmiento en Junín, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Alexander Medina comenzó el semestre con el pie derecho, ya que venció 4-0 a Gimnasia en el clásico platense y luego avanzó a los cuartos de final en la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Corinthians.
Por su parte, Barracas Central también llega golpeado, ya que viene de perder 2-1 ante Platense por el torneo doméstico. El "Guapo" buscará cambiar la imagen y dar un paso más en una Copa Argentina en la que ya dejó en el camino a Temperley, al que eliminó por penales después de igualar 2-2, y a Huracán, al que derrotó 1-0 en los 16avos de final.
Estudiantes, en tanto, comenzó su recorrido con una contundente victoria por 4-0 ante Ituzaingó y luego goleó 3-0 a Rosario Central para meterse entre los 16 mejores equipos del certamen. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Platense o Instituto, que se medirán en el estadio Marcelo Bielsa.
Formaciones de Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Fernando Echenique.
TV: TyC Sports.
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