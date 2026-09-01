Antonio Rüdiger le puso punto final a su ciclo con Alemania: se enfocará en el Real Madrid

Aunque Alemania no logró conquistar los grandes títulos que esperaba durante los últimos torneos, Rüdiger aseguró que su experiencia con el seleccionado ocupará para siempre un lugar especial en su carrera. “Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y tuvimos que encajar algunas dolorosas derrotas, este tiempo ha sido para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre”, expresó.

El desgaste y la decisión de priorizar al Real Madrid

Uno de los factores que aparece detrás de la determinación del defensor está relacionado con la exigencia física del fútbol actual. El calendario europeo acumula cada vez más partidos y los futbolistas que compiten en clubes de primer nivel deben afrontar temporadas extensas, además de los compromisos internacionales.

Para Rüdiger, abandonar el seleccionado bávaro significa disponer de mayor tiempo de recuperación y preparación entre los partidos del Merengue. El central pretende administrar mejor sus esfuerzos en una etapa de su carrera en la que el descanso adquiere una importancia creciente.

El defensor también se siente respaldado dentro del proyecto madridista. La presencia de José Mourinho en el banco del conjunto español representa otro elemento dentro de esta nueva etapa profesional y Rüdiger apunta a mantener su protagonismo en el club.

El título que consiguió con Alemania

A lo largo de su trayectoria internacional, Rüdiger formó parte de distintas etapas de la selección. Uno de los momentos más destacados llegó en 2017, cuando Alemania conquistó la Copa Confederaciones. Aquel torneo representó uno de los principales títulos obtenidos por el defensor durante su carrera con la Mannschaft.

Con el paso de los años, además, se consolidó como uno de los centrales de referencia del seleccionado. Ahora, su historia llega a su final. Se despide después de más de una década, 86 partidos internacionales y un título, pero con la decisión de concentrarse exclusivamente en el Real Madrid.

“Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club”, afirmó en su despedida. De esta manera, el defensor cerró su comunicado con un mensaje de agradecimiento hacia todos aquellos que lo acompañaron durante su recorrido internacional: “Gracias por el viaje compartido”.