Leandro Paredes contó el secreto que Messi había revelado antes de la final del Mundial 2026

La revelación permite entender de otra manera las imágenes que se observaron después de la final. Messi había dejado señales durante la competencia y, con el paso de los días, sus compañeros fueron asimilando que el final de su trayectoria internacional estaba cada vez más cerca.

"SU LEGADO VA A QUEDAR PARA SIEMPRE"



Leandro Paredes sobre Lionel Messi pic.twitter.com/u7BRg7GaVT — A Todo Boca (@equipoatodoboca) September 1, 2026

Después de que Messi hiciera público su retiro mediante una extensa carta en redes sociales, Paredes prefirió respetar su momento personal y no comunicarse inmediatamente con él. “No le quise mandar mensaje. Entiendo lo que tiene que estar pasando. Después hablaré”, explicó el futbolista del Xeneize.

Paredes también dejó en duda su futuro en la Selección

La conferencia de prensa tuvo además otra declaración relevante. Paredes reconoció que todavía no tiene definido si continuará formando parte de la Selección Argentina y admitió que la salida de Messi puede influir en ese replanteo. “Va a ser difícil que siga por todo, por la suspensión también. Va a ser difícil que todo siga funcionando igual. No lo hablé con el entrenador y veremos qué decisión tome”, manifestó.

Entiende que la Selección deberá afrontar una etapa diferente después de los grandes éxitos conseguidos durante los últimos años. La salida de Messi obliga a reconstruir liderazgos dentro del vestuario y también modifica las expectativas de un equipo que acostumbró a pelear por todos los títulos. “Un poco todo. La vara está muy alta, lograr cosas importantes va a ser difícil”, sostuvo.