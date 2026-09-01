Leandro Paredes contó el secreto que Messi había revelado antes de la final del Mundial 2026
El volante de la Selección Argentina reveló cuándo el capitán le comunicó al plantel que su ciclo en la Selección Argentina estaba por terminar.
La confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó un fuerte impacto entre los integrantes del equipo campeón del mundo y también entre los hinchas. Sin embargo, para los futbolistas que compartieron con él el último Mundial 2026, la noticia no llegó completamente de sorpresa. Leandro Paredes reveló este martes un dato que hasta ahora no se conocía públicamente.
El capitán ya les había anticipado a sus compañeros que la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España podía ser su último partido con la camiseta albiceleste. El mediocampista de Boca habló después del entrenamiento y contó cómo vivieron internamente los últimos días del torneo.
Según explicó, la Pulga fue sincero con el grupo y mantuvo distintas conversaciones con sus compañeros acerca de lo que podía ocurrir una vez terminada la competencia. “Fue duro. Seguramente el legado de él va a quedar para siempre. Por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que se persiguen los sueños. Siempre queremos jugar al lado de él”, expresó al referirse a la decisión del 10.
Messi ya había anticipado su despedida: la charla con sus compañeros
Paredes fue contundente al explicar que el plantel conocía de antemano la posibilidad de que Messi estuviera disputando sus últimos minutos con Argentina. La confirmación interna se produjo durante el Mundial, antes de la definición ante España.
“Tomó una decisión que no queríamos que llegue. Lo habíamos hablado muchísimo con él. Fue sincero con nosotros. La final era su último partido. Tuvimos muchas charlas, pero duele por todo lo que significa para nosotros”, contó el volante.
La revelación permite entender de otra manera las imágenes que se observaron después de la final. Messi había dejado señales durante la competencia y, con el paso de los días, sus compañeros fueron asimilando que el final de su trayectoria internacional estaba cada vez más cerca.
Después de que Messi hiciera público su retiro mediante una extensa carta en redes sociales, Paredes prefirió respetar su momento personal y no comunicarse inmediatamente con él. “No le quise mandar mensaje. Entiendo lo que tiene que estar pasando. Después hablaré”, explicó el futbolista del Xeneize.
Paredes también dejó en duda su futuro en la Selección
La conferencia de prensa tuvo además otra declaración relevante. Paredes reconoció que todavía no tiene definido si continuará formando parte de la Selección Argentina y admitió que la salida de Messi puede influir en ese replanteo. “Va a ser difícil que siga por todo, por la suspensión también. Va a ser difícil que todo siga funcionando igual. No lo hablé con el entrenador y veremos qué decisión tome”, manifestó.
Entiende que la Selección deberá afrontar una etapa diferente después de los grandes éxitos conseguidos durante los últimos años. La salida de Messi obliga a reconstruir liderazgos dentro del vestuario y también modifica las expectativas de un equipo que acostumbró a pelear por todos los títulos. “Un poco todo. La vara está muy alta, lograr cosas importantes va a ser difícil”, sostuvo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario