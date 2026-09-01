Milton Delgado es baja en Boca: se lesionó y no jugará contra Vélez por la Copa Argentina
El mediocampista sufrió una molestia durante el último entrenamiento y quedó afuera de la convocatoria para el duelo de octavos de final.
Boca recibió una noticia negativa en la previa de uno de los partidos más importantes de su calendario. Milton Delgado sufrió una lesión durante el último entrenamiento y no podrá jugar este miércoles ante Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será clave para el Xeneize, que buscará meterse entre los ocho mejores del certamen.
La ausencia del mediocampista representa un problema para Rodolfo Arruabarrena, ya que Delgado se había ganado un lugar importante dentro de la estructura del equipo. El futbolista venía siendo una de las alternativas principales para ocupar la zona central del campo y había compartido varios partidos con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, formando un mediocampo que el entrenador había utilizado como una de las bases de su funcionamiento.
La molestia apareció durante el ensayo realizado por el plantel en la preparación para el encuentro ante el Fortín. El joven debió ser revisado por los integrantes del cuerpo médico y, por precaución, quedó fuera de la lista de convocados. El futbolista se encuentra realizándose estudios para conocer con precisión el grado de la lesión y determinar cuánto tiempo deberá permanecer fuera de las canchas.
Milton Delgado, una baja sensible para Boca ante Vélez
La lesión de Delgado llega justo antes de un partido de eliminación directa. El club de la Ribera no tendrá margen para recuperarse dentro de la competencia si queda eliminado, por lo que Arruabarrena deberá encontrar rápidamente una alternativa para reemplazar al mediocampista.
El juvenil había logrado consolidarse dentro de la formación y su presencia le permitía al entrenador contar con equilibrio en la mitad de la cancha. Su capacidad para colaborar en la recuperación y participar en la circulación de la pelota lo había convertido en una pieza importante durante las últimas semanas.
La convocatoria publicada por el club ya no incluye a Delgado, por lo que su ausencia quedó confirmada para el compromiso de este miércoles. Ahora el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará su lugar y cómo quedará conformada la mitad de la cancha.
La lesión de Delgado obliga a Arruabarrena a cambiar el mediocampo
La baja también modifica las posibilidades que tenía previstas el Vasco Arruabarrena para el armado del equipo. El entrenador había encontrado una estructura con Delgado como uno de los integrantes del mediocampo y ahora deberá realizar una modificación obligada. La presencia de Paredes y Ascacibar aparece como una de las alternativas para sostener parte de la estructura que venía utilizando Boca.
Sin embargo, la elección del reemplazante de Delgado dependerá de las características que Arruabarrena pretenda para enfrentar al Fortín. El partido tendrá además una exigencia particular por tratarse de un encuentro de Copa Argentina. En este tipo de cruces, cualquier error puede significar la eliminación, por lo que el DT deberá equilibrar la necesidad de mantener el funcionamiento colectivo con la obligación de reemplazar a uno de sus habituales titulares.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario