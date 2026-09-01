Milton Delgado es baja en Boca: se lesionó y no jugará contra Vélez por la Copa Argentina

La convocatoria publicada por el club ya no incluye a Delgado, por lo que su ausencia quedó confirmada para el compromiso de este miércoles. Ahora el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará su lugar y cómo quedará conformada la mitad de la cancha.

La lesión de Delgado obliga a Arruabarrena a cambiar el mediocampo

La baja también modifica las posibilidades que tenía previstas el Vasco Arruabarrena para el armado del equipo. El entrenador había encontrado una estructura con Delgado como uno de los integrantes del mediocampo y ahora deberá realizar una modificación obligada. La presencia de Paredes y Ascacibar aparece como una de las alternativas para sostener parte de la estructura que venía utilizando Boca.

Sin embargo, la elección del reemplazante de Delgado dependerá de las características que Arruabarrena pretenda para enfrentar al Fortín. El partido tendrá además una exigencia particular por tratarse de un encuentro de Copa Argentina. En este tipo de cruces, cualquier error puede significar la eliminación, por lo que el DT deberá equilibrar la necesidad de mantener el funcionamiento colectivo con la obligación de reemplazar a uno de sus habituales titulares.