La Fórmula 1 podría volver a Buenos Aires: el fuerte respaldo de la FIA a las obras del Autódromo

“Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión”, afirmó. Y fue más allá al asegurar: “El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad”.

Cómo será el nuevo Autódromo de Buenos Aires

El proyecto contempla una transformación integral del circuito y actualmente presenta un 60% de avance, con una inversión estimada en 150 millones de dólares. El trazado que se está construyendo tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y una recta principal en la que los autos podrían superar los 340 kilómetros por hora. Además, el complejo será acondicionado para recibir a más de 150.000 espectadores.

Entre los trabajos que ya están en marcha aparecen la construcción del nuevo trazado, la instalación de pianos de hormigón, la renovación del asfalto, el movimiento de suelos, la preparación de calles de servicio, nuevos muros de contención y el sistema de drenaje pluvial. También se construirá un nuevo túnel que permitirá atravesar la pista por debajo del circuito.

Uno de los avances más recientes fue la demolición de la tribuna ubicada en la zona de la horquilla. La intervención permitirá extender el recorrido y adaptar el trazado a los estándares internacionales de velocidad y seguridad. Según se informó, el circuito ya se encuentra nivelado en un 98%. La renovación también incluye el sector de paddock, nuevas tribunas, infraestructura general y un nuevo kartódromo.

MotoGP, el primer gran evento internacional

Mientras el regreso de la Fórmula 1 todavía depende de futuras gestiones y de la correspondiente homologación, Buenos Aires ya tiene confirmada una competencia de enorme magnitud. En abril de 2027, el Autódromo será sede del regreso del MotoGP a la Ciudad después de 28 años. La competencia es considerada la máxima categoría del motociclismo mundial y volverá a Buenos Aires como parte de una nueva etapa para el circuito.

La idea del Gobierno porteño es que la renovación no quede limitada al automovilismo. El Autódromo apunta a convertirse en un espacio capaz de albergar carreras nacionales e internacionales, pero también recitales, congresos, maratones y otros eventos masivos. Los trabajos están previstos para finalizar en 2027, año en el que Buenos Aires ostentará además el título de Capital Mundial del Deporte.