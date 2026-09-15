Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una "prueba trascendente" para refutar la condena

"La inversión que se hizo es enorme, más de 2.000 millones de dólares, y lo asignado a Lázaro Báez es menos del 1%. Esto demuestra con un dato concreto que lo que se dijo en la sentencia, de que se quiso favorecer a Lázaro Báez con un decreto, es falso", sentenció Beraldi, remarcando que en el juicio se comprobaron que las supuestas "tres toneladas de pruebas" de la acusación quedaron desvirtuadas.

Por su parte, el abogado brasileño Rafael Valim profundizó sobre la dimensión técnica de la revelación y apuntó directamente contra la pata troncal del fallo judicial, que sostenía que la normativa dictada tenía como fin direccionar los fondos hacia el empresario patagónico. "Podemos de una manera técnica decir que se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina. Si ese decreto fue dictado para favorecer al grupo empresarial, resulta difícil de creer que sea para destinarle apenas el 1% de los recursos", cuestionó.

En esa línea, Valim aportó un dato político y empresarial explosivo al señalar que, al analizar el ranking de las compañías adjudicatarias de las obras viales, la firma que ocupa el primer puesto de recaudación pertenece a un familiar directo del exmandatario Mauricio Macri —precisamente a un primo del expresidente—, la cual concentró el 16% de los ingresos, desvinculando por completo a las empresas cuestionadas de un supuesto beneficio monopólico orquestado desde el Ejecutivo.

Cómo sigue la defensa de Cristina Kirchner

La defensa ratificó que toda esta documentación ya forma parte del expediente internacional para exigir la revisión de una sentencia que calificaron como un acto de proscripción perpetua.

Incluso Valim mostró un gráfico contundente con las 15 empresas que recibieron más financiación para la obra pública durante ese período, y las que más participaron están vinculadas a "oponentes políticos".

Cómo sigue la defensa de Cristina Kirchner

A su turno, Javier Borrego sostuvo que esto tiene tres vías y detalló: "Las Naciones Unidas, la vía del recurso de revisión, y una vía interna que si alguien tuviera conocimiento lo resolvería fácil".

"Un recurso de revisión, que contemplan como un proceso de revisión la apareción de un elemento nuevo, aunque ahora el camino es el internacional", agregó a su turno Beraldi.

Valim indicó que tienen fecha de audiencia en la ONU, de cara a la segunda quincena de octubre. "Creemos que lo que hemos presentando, tiene su trascendencia, pero nosotros somos series. Para nosotros, nuestro caso es muy importante, pero nos dirigimos a un comité de Derechos Humanos que tiene miles de casos", aclaró Borrego.

"Vamos a ir paso por paso. Una vez que tengamos una respuesta de la ONU. Nuestro propósito fundamental es que esta condena caiga, y que Cristina recupere su libertad y sus actividades políticas", dijo Beraldi sobre la posibilidad de que la expresidenta compita en las próximas elecciones.

NOTA EN DESARROLLO