Argentina ya conoce a su rival en los cuartos de la Copa Davis: cómo quedó el cuadro final

El sueño de Argentina, la Copa Davis

Para Argentina, la serie aparece como un desafío importante pero no imposible. El equipo mostró solidez colectiva frente a los neerlandeses, con destacadas actuaciones tanto en singles como en dobles. Además, la estadística histórica puede servir de aliciente: en los 10 enfrentamientos previos contra Alemania en Copa Davis, los albicelestes se impusieron en siete ocasiones.

No obstante, el antecedente más reciente es favorable para los europeos, que ganaron 3-0 en la fase de grupos de 2019. En caso de superar a Alemania, Argentina tendría un cruce aún más exigente: el ganador entre España y República Checa.

argentina copa davis 2

Los españoles, pese a la ausencia de Carlos Alcaraz, dieron una muestra de carácter al eliminar a Dinamarca con una victoria clave de Pedro Martínez sobre Holger Rune. Los checos, por su parte, sorprendieron al derrotar a un equipo estadounidense repleto de estrellas como Fritz, Tiafoe y Shelton.

Con estos escenarios, la expectativa crece. El plantel argentino sabe que no será sencillo, pero confía en el nivel mostrado y en el aporte de un grupo que mezcla experiencia con juventud. El sueño de volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo sigue intacto, y Bologna será el nuevo escenario para intentar escribir otra página dorada en la historia del tenis nacional.

Así quedó el cuadro final de la Copa Davis 2025

image