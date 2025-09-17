Los antecedentes del arbitro de River vs. Palmeiras que ilusionan a los hinchas millonarios
El venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia en el cruce de cuartos de final, donde el local buscará repetir sus mejores actuaciones bajo su arbitraje.
El estadio Monumental se prepara para un duelo de alto voltaje: River enfrentará a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Millonario, de la mano de Marcelo Gallardo, intentará obtener un resultado favorable que le permita llegar con ventaja a la revancha en el Allianz Parque.
En este contexto, la designación arbitral cobró protagonismo, ya que el elegido por Conmebol es el venezolano Jesús Valenzuela, un juez con historial positivo para los de Núñez.
Valenzuela, de 41 años, ya dirigió ocho veces a River y el balance es alentador: cinco victorias y solo tres derrotas, sin empates. El antecedente más fresco se dio en la fase de grupos de esta misma edición, cuando el equipo argentino goleó 6-2 a Independiente del Valle en casa.
Además, en 2023, bajo la conducción de Martín Demichelis, dio vuelta un partido clave frente a Internacional de Porto Alegre con un doblete de Pablo Solari.
Uno de los datos más llamativos es que Valenzuela sancionó cinco penales a favor de River en esos encuentros, con distinta suerte en las ejecuciones, y apenas uno en contra. También expulsó en dos ocasiones a jugadores rivales, lo que refuerza la percepción de que su presencia suele ser beneficiosa para los de la banda roja.
No obstante, los hinchas también recuerdan las derrotas con Atlético Mineiro y The Strongest, donde las actuaciones arbitrales no estuvieron exentas de polémicas. De todas formas, la estadística global favorece al Millonario.
En cuanto a Palmeiras, Valenzuela lo dirigió en cinco oportunidades, con un saldo igualmente positivo: cuatro victorias y un empate. La última vez que estuvo presente en un duelo del Verdao fue en 2024, en el empate 1-1 con San Lorenzo.
La designación genera expectativa porque ambos equipos ya conocen el estilo de conducción del árbitro, que se caracteriza por permitir el juego fluido y no cortar demasiado las acciones. En un choque con tanto en juego, su rol será determinante para mantener la calma y evitar que la tensión escale.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario