Los antecedentes del arbitro de River vs. Palmeiras que ilusionan a los hinchas millonarios

Uno de los datos más llamativos es que Valenzuela sancionó cinco penales a favor de River en esos encuentros, con distinta suerte en las ejecuciones, y apenas uno en contra. También expulsó en dos ocasiones a jugadores rivales, lo que refuerza la percepción de que su presencia suele ser beneficiosa para los de la banda roja.

jesus valenzuela 1

No obstante, los hinchas también recuerdan las derrotas con Atlético Mineiro y The Strongest, donde las actuaciones arbitrales no estuvieron exentas de polémicas. De todas formas, la estadística global favorece al Millonario.

En cuanto a Palmeiras, Valenzuela lo dirigió en cinco oportunidades, con un saldo igualmente positivo: cuatro victorias y un empate. La última vez que estuvo presente en un duelo del Verdao fue en 2024, en el empate 1-1 con San Lorenzo.

La designación genera expectativa porque ambos equipos ya conocen el estilo de conducción del árbitro, que se caracteriza por permitir el juego fluido y no cortar demasiado las acciones. En un choque con tanto en juego, su rol será determinante para mantener la calma y evitar que la tensión escale.