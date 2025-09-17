Enojo en Boca: Russo tomó una decisión con Carlos Palacios tras sus gestos a Úbeda
El entrenador xeneize reunirá al plantel para dejar en claro que no se repetirán escenas como la del chileno en el empate con Rosario Central.
Boca atraviesa días de tensión puertas adentro, no tanto por los resultados sino por lo ocurrido en los últimos partidos con algunos de sus futbolistas. Miguel Ángel Russo decidió intervenir directamente y hablar con el grupo para evitar que se repitan reacciones que comprometan la imagen del cuerpo técnico frente a las cámaras.
La gota que colmó el vaso fue la actitud de Carlos Palacios, quien, el pasado domingo, reprochó de manera visible a Claudio Úbeda su reemplazo en el estadio Gigante de Arroyito, durante el empate frente a Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)..
La reacción del volante chileno de 24 años incomodó a todos. Al ser sustituido por Alan Velasco a los 27 minutos del complemento, gesticuló y dejó ver su fastidio delante de las cámaras de televisión, algo que el cuerpo técnico tomó como un acto de indisciplina pública. Russo, lejos de dejar que el tema pase por alto, prefirió cortar por lo sano y citó a sus dirigidos para una charla general, con la intención de marcar límites y resguardar la autoridad de su grupo de trabajo.
El episodio de Carlos Palacios con Úbeda no es un hecho aislado en Boca
En partidos anteriores ya se habían registrado situaciones similares. Edinson Cavani se había mostrado molesto cuando lo reemplazaron en la victoria ante Independiente Rivadavia, en Mendoza. En aquel momento, el uruguayo le reclamó al propio Úbeda mientras dejaba el campo.
Curiosamente, después de esa discusión, Cavani no volvió a ser sustituido y completó los 90 minutos en los encuentros posteriores. También Miguel Merentiel protagonizó una situación insólita frente a Huracán, cuando ingresó al campo sin darse cuenta de que en realidad había sido reemplazado, lo que generó desconcierto entre compañeros y rivales.
Aunque en ninguno de los casos hubo sanciones deportivas, la reiteración de estos gestos encendió alarmas. Russo y su cuerpo técnico entienden que las reacciones en público generan una imagen de desorden que se traslada a la opinión del hincha. Por eso, el DT decidió que era el momento de hablar con todos para que no vuelva a repetirse.
La agenda de Boca
Mientras tanto, el equipo continúa su preparación para el duelo frente a Central Córdoba, programado para el domingo en La Bombonera. La agenda incluye trabajos regenerativos, dobles turnos en Ezeiza y un ensayo formal de fútbol en el estadio. El DT quiere que la atención se centre en lo deportivo y no en los conflictos internos.
El objetivo es claro: recuperar la calma, consolidar al grupo y encarar la recta del torneo con unidad para lograr el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores.
