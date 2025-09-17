Enojo en Boca: Russo tomó una decisión con Carlos Palacios tras sus gestos a Úbeda

Curiosamente, después de esa discusión, Cavani no volvió a ser sustituido y completó los 90 minutos en los encuentros posteriores. También Miguel Merentiel protagonizó una situación insólita frente a Huracán, cuando ingresó al campo sin darse cuenta de que en realidad había sido reemplazado, lo que generó desconcierto entre compañeros y rivales.

Aunque en ninguno de los casos hubo sanciones deportivas, la reiteración de estos gestos encendió alarmas. Russo y su cuerpo técnico entienden que las reacciones en público generan una imagen de desorden que se traslada a la opinión del hincha. Por eso, el DT decidió que era el momento de hablar con todos para que no vuelva a repetirse.

cavani cambio

La agenda de Boca

Mientras tanto, el equipo continúa su preparación para el duelo frente a Central Córdoba, programado para el domingo en La Bombonera. La agenda incluye trabajos regenerativos, dobles turnos en Ezeiza y un ensayo formal de fútbol en el estadio. El DT quiere que la atención se centre en lo deportivo y no en los conflictos internos.

El objetivo es claro: recuperar la calma, consolidar al grupo y encarar la recta del torneo con unidad para lograr el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores.